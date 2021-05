Schleiz: Zweifelhafte Entstehung eines Leserbriefes

In den Metadaten des Leserbriefes ist vermerkt, von wessen Computer aus das Dokument zuletzt bearbeitet wurde. In diesem Falle der Computer von Bürgermeister Marko Bias.

Schleiz. Verfasser soll aus technischen Gründen den Computer des Bürgermeister Marko Bias (CDU) genutzt haben

Während der Streit zwischen der Führung der Freiwilligen Feuerwehr Schleiz und dem Schleizer Bürgermeister Marko Bias (CDU) noch nicht beigelegt ist, gibt es neuen Zündstoff in dem Konflikt: Der vermeintliche Leserbrief einer ehemaligen Einsatzkraft – geschrieben auf dem Privatcomputer des Bürgermeisters.

„Er hat mir keine tausend Euro oder so angeboten, nur jegliche Hilfe, sollte ich sie brauchen“, sagt Jürgen Woydt, der mögliche Verfasser des Leserbriefes, am späten Montagabend gegenüber der Redaktion. Er versucht sich in dem Gespräch zu erklären, Ungereimtheiten irgendwie logisch erscheinen zu lassen. Denn knapp zwei Stunden zuvor musste der Leserbrief aufgrund erheblicher Zweifel an der Authentizität des Briefes, aus der bald in Druck gehenden Zeitung, entfernt werden.

Wehrführer als „Marionette“ bezeichnet

Der Leserbrief selbst liest sich wie eine Kampfschrift. Sie verteidigt die Schleizer Stadtverwaltung, lobt sie und spricht sich scharf gegen den Kreis der Wehrführung aus. Bezeichnet den gewählten Wehrführer gar als „Marionette“ der Wehrführung. „Eigentlich wollte ich diesen Satz noch herauslöschen, aber das ging wegen meinem Schreibprogramm nicht“, so die ehemalige Einsatzkraft Jürgen Woydt.

Noch am Morgen wurde der mögliche Verfasser von der Redaktion schriftlich kontaktiert, um standardmäßig die Echtheit des Leserbriefes zu prüfen. Die ehemalige Einsatzkraft bestätigte, dass er der Verfasser sei und dass der Leserbrief in der abgesandten Form veröffentlicht werden könne. Vieles deutet zu diesem Zeitpunkt auf die Echtheit des Schreibens hin, zum Beispiel einsatztechnische Details. Andere Passagen hingegen ähneln inhaltlich einer Pressemitteilung des Bürgermeisters. Diese hatte Bias herausgegeben, nachdem der Rechenschaftsbericht der Feuerwehr veröffentlicht wurde, in dem Bias scharf kritisiert wird. Zudem wird der Wehrführer in dem möglichen Schreiben der altgedienten Einsatzkraft als „Wehrleiter“ feuerwehruntypisch bezeichnet. Auch der Sprachstil passt nicht richtig zur üblichen Ausdrucksweise des möglichen Verfassers.

Marko Bias als Autor aufgeführt

Es kommt zu einer zweiten Prüfung der Echtheit des Leserbriefes. Dieses Mal zur technischen Überprüfung. Denn der Leserbrief wurde per E-Mail als Textdokument geschickt. Autor und letzter Bearbeiter des Dokuments sind standardmäßig in der Datei hinterlegt. Das Ergebnis: Sowohl als Autor als auch als letzter Bearbeiter wird in den sogenannten Metadaten der Schleizer Bürgermeister aufgeführt, Marko Bias. „Die Lizenz meines Schreibprogrammes ist abgelaufen, deshalb konnte ich den Leserbrief nicht zuhause schreiben“, sagt die ehemalige Einsatzkraft. Deshalb habe er den Bürgermeister angerufen, der ihn eingeladen habe, den Leserbrief in seinem privaten Heim zu schreiben. Zustande gekommen sei der Kontakt und das Gespräch über einen Leserbrief zur Unterstützung der Stadtverwaltung in einem Telefonat mit Bias am 27. April.

Bias selbst habe vorgeschlagen, dass sich die ehemalige Einsatzkraft mit einem Leserbrief an diese Zeitung wenden könnte. „Ich habe den Bürgermeister angerufen, ihm meine Sicht der Dinge geschildert und meine Unterstützung angeboten“, sagt Jürgen Woydt. Vor ihm liegen die handschriftlichen Seiten seines möglichen Leserbriefes und ein deutlich längeres Manuskript sowie die Zeitungsberichte mit angestrichenen Textzeilen über den Zwist zwischen Wehrführung und Stadtverwaltung. Bei der Bitte um Stellungnahme durch den Bürgermeister, stimmen die Aussagen zum Werdegang des Schreiben nahe haargenau mit denen der ehemaligen Einsatzkraft überein. Auch in einem zweifelhaften Punkt: Während beide beteuern, der Leserbrief sei von der Einsatzkraft am Sonntag etwa in der Zeit von 11 Uhr bis 13 Uhr verfasst worden, zeigen die Metadaten des Dokument den Beginn der Dokumenterstellung um 12.59 Uhr an, die letzte Bearbeitung um 13.48 Uhr. Doch um 13 Uhr wollte die ehemalige Einsatzkraft nach eigener Aussage zuhause sein und Mittagessen zubereitet haben.

Und noch ein Detail wirkt seltsam, die Schreibgeschwindigkeit. Der Leserbrief im Textumfang eines Hauptartikels dieser Zeitung ist nach den Metadaten in nur 49 Minuten geschrieben worden. Dabei ist die ehemalige Einsatzkraft kein Büromensch und nach eigener Aussage langsam im Umgang mit einer Tastatur.

Bürgermeister nach eigener Aussage mitschuldig

Bürgermeister Marko Bias bedauert den vermeintlichen Werdegang des Schreibens zutiefst. „Ich bin fix und fertig. Ein bisschen Fürwind habe ich mir halt auch gewünscht“, sagt er in seiner Stellungnahme. Nachdem Jürgen Woydt ihm sein technisches Problem geschildert habe, sei es zur Entstehung der zweifelhaften Autorendaten gekommen. „Zum Schluss habe ich gesagt, er solle zu mir kommen und hier seinen Leserbrief schreiben und dann auf einen Stick ziehen, will aber nichts damit zu tun haben. Ich kann nur sagen es ist nicht mein Text, ich habe es nicht geschrieben aber ich habe ihn hier an meinen Rechner rangelassen und bin damit auch mit schuldig. Es tut mir leid, ich habe gehofft, dass er schreibt, dass die Stadt die Feuerwehr gut unterstützt und dass der Bürgermeister nicht ganz so ist, wie er hingestellt wird.“