Wertvolle Tipps gab es am vergangenen Sonntag für den Nachwuchs vom Kreisfischereiverein Saale-Wisenta e.V. (Foto), der ein Jugendevent des Landesanglerverbandes Thüringen in Erfurt besuchte.

Schleizer Angler-Nachwuchs bekommt viele gute Tipps

Am 23. Februar besuchte die Jugendgruppe vom Kreisfischereiverein Saale-Wisenta das Jugendevent des Landesanglerverbandes Thüringen in Erfurt. Bei diesem jährlichen Treffen geben „Angelprofis“ ihr Fachwissen aus den verschiedensten Bereichen weiter – vom Karpfen- übers Raubfischangeln bis hin zur Edeldisziplin, dem Fliegenfischen.

Beim Zielwurfwettbewerb konnte Finn Mann von der Jugendgruppe des Kreisfischereivereins Saale-Wisenta einen guten 4. Platz belegen. Foto: Ronny Jauch / OTZ

„Wir holten uns wertvolle Tipps und sind schon ganz heiß darauf, diese in die Tat umzusetzen. Beim Zielwurfwettbewerb konnte unser Finn Mann einen guten 4. Platz belegen. Glückwunsch zu dieser Leistung“, heißt es in einer Information von Vereinsmitglied Ronny Jauch an die Redaktion.

Räucherforellen für Teilnehmer

Ausdrücklich möchten die Schleizer zudem die Frauen würdigen, die dort in Erfurt für die Versorgung der Gäste zuständig waren und geschätzte 2000 Brötchen mit den leckersten Sachen belegten. „Zum Abschluss bekam noch jeder von uns zwei geräucherte Forellen mit nach Haus“, freute sich bestimmt nicht nur Ronny Jauch, der sich im Namen aller bei den Organisatoren des Landesanglerverbandes für diesen sehr interessanten Tag bedankte.

„Es hat uns es sehr gefallen und wir konnten einiges an Wissen mit nach Hause nehmen. Wir würden uns freuen, im kommenden Jahr wieder mit dabei sein zu dürfen.“ Nicht unerwähnt bleiben soll das Engagement der Autohäuser Barth in Schleiz und Reichmann in Mühltroff. Sie stellten jeweils einen Kleinbus zur Verfügung, mit denen die Fahrt nach Erfurt und zurück bewältigt wurde.

Am Schluss des Beitrages betonte Ronny Jauch noch: „Wer von Euch sich gern im Freien aufhält, Naturverbunden ist und mal richtig zum Thema Umweltschutz beitragen möchte, kann uns jeder Zeit kontaktieren. Wir freuen uns immer über interessierte Jugendliche, die Spaß am Angeln haben und unsere Gruppe verstärken möchten.“

Mehr Infos zum Kreisfischereiverein Saale-Wisenta Schleiz bekommt man im Internet unter www.kfv-schleiz.de.