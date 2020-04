Schleiz. Den Grundstein für das Autohaus am Schleizer Bahnhof legte Fritz Seifert bereits in den 30er-Jahren. 20 Mitarbeiter sind im Unternehmen tätig.

Schleizer Autohaus Sparing seit fünf Jahrzehnten aktiv

Ausgerechnet zum Jubiläum sind die Zeiten nicht die besten: Das Schleizer Autohaus Sparing ist 50 Jahre alt geworden. Doch in Coronazeiten, in denen manche Kunden wegen Kurzarbeit oder zur Betreuung der Kinder daheim bleiben, ist die Zahl der Reparaturaufträge um etwa 30 Prozent zurückgegangen, schätzt Mitinhaber Niels Sparing ein.

Das Angebot des Autohauses, Fahrzeuge beispielsweise zum Wechsel auf Sommerreifen daheim abholen zu lassen, würden etwa fünf Prozent der Kunden wahrnehmen. Die meisten Kunden stellen ihr Auto vor dem Autohaus ab und holen dieses repariert nach der Arbeit wieder ab, so Niels Sparing. Probleme mit der Ersatzteilbeschaffung gäbe es derzeit keine.

Vorgängerwerkstatt startete bereits vor dem Krieg

Den Grundstein für das Autohaus zwischen dem Schleizer Bahnhof und heutigen Busbahnhof legte Fritz Seifert in den 30er-Jahren. Auf die „grüne Wiese“ baute er damals eine kleine Werkstatt mit Wohnhaus. Das Geschäft entwickelte sich gut, und in den kommenden Jahren musste an die alte Werkstatt angebaut werden. Noch vor dem Krieg wurde die Werkstatt von Fritz Seifert DKW Autounion Händlervertretung. Die Zeit nach dem Krieg bestritt die Firma als freie Werkstatt, bei Fritz Seifert konnte man alles reparieren lassen, was zwei oder vier Räder hatte, ist in der Chronik zu lesen.

Ende der 50er-Jahre kam der P 70 auf, und die Werkstatt wurde Vertragspartner von Sachsenring Zwickau. Später folgte der Trabant, der auch heute noch zur Zufriedenheit vieler Kunden in der Schleizer Werkstatt betreut wird. Im Jahre 1956 kam Rolf Sparing in die Firma. Er begann als Lehrling und bestand 1959 seine Gesellenprüfung. Die Prüfung zum Kfz-Meister schloss Rolf Sparing 1968 ab. Am 1. April 1970 übernahm der heutige Mitinhaber von der Familie Seifert die Firma.

In der DDR nur zehn Mitarbeiter erlaubt

In den folgenden Jahre baute Rolf Sparing die Werkstatt systematisch auf. Allerdings durfte er zu DDR-Zeiten nur maximal zehn Mitarbeiter einstellen, berichtet er. In der Werkstatt wurde es immer enger. Daher wurde 1988 angebaut. Außerdem entstanden ein Lager und ein Sozialtrakt. Der gesamte Anbau ist damals in Eigenregie und nach Feierabend errichtet worden. Dann kam die politische Wende in der DDR, die Währungsunion und die Deutsche Einheit. Rolf Sparing bemühte sich um einen Händlervertrag mit Volkswagen und Audi. „Die Auswahl und die Auflagen waren streng“, erinnerte sich der Kfz-Meister. Der Gedanke, erneut anzubauen, wurde 1991 geboren.

Rolf Sparing beauftragte mit Roland Pätz einen Schleizer Architekten, der bereits 1988 einen früheren Ausbau plante. Doch dieses Mal handelte es sich nicht einfach um einen Erweiterungsbau. „Es musste zwischen den grundsätzlichen Anforderungen von Volkswagen und Audi und unseren individuellen Vorstellungen und Möglichkeiten in für Schleiz eine optimale Lösung gefunden werden“, erinnerte sich Kfz-Meister Sparing. Denn an ein Volkswagen-Audi-Autohaus werden enorme Ansprüche gestellt. Klaus Lange, Vertriebsleiter im Volkswagen-Audi-Vertrieb Chemnitz, lobte zur Neueröffnung den Anbau. „Er ist einfach überragend.“ Ihn beeindruckten besonders die Stahl-Glas-Konstruktion und der homogene Übergang vom Alt- zum Neubau. Doch so schön zweckmäßig und kundenfreundlich das neue Autohaus heute ist, so war das Projekt doch nicht einfach umzusetzen. Das begann bei den Erdarbeiten. Der Baugrund an der Wisenta war nicht besonders gut. Daher mussten die Säulen sechs Meter tief gebohrt werden, bis ein fester Untergrund zur Verfügung stand.

Inzwischen 20 Beschäftigte

„Für Um- und Ausbau haben wir einheimische Firmen beauftragt“, berichtet Rolf Sparing, der 2014 als Unternehmer des Jahres der Stadt Schleiz ausgezeichnet wurde. Am 17. Oktober 1992 war es dann so weit. Das Volkswagen-Audi-Autohaus Rolf Sparing konnte neu eröffnet werden. 2003 wurde zusätzlich die Konzernmarke Škoda neu in den Servicevertrag aufgenommen. Heute arbeiten im Unternehmen insgesamt 20 Beschäftigte, unter anderem Ehefrau Jutta und Sohn Niels Sparing, der 1997 erfolgreich den Kfz-Meisterlehrgang abgeschlossen hat. Im Jahr 2016 erfolgte Umbau der Serviceannahme, die Einweihung der neuen Messstraße und des Nutzfahrzeug-Arbeitsplatzes mit 6,5-Tonnen-Hebebühne.

Inzwischen ist das Autohaus Rolf Sparing ein anerkanntes Servicezentrum mit aktueller Modellpalette, Direktannahme für die Kundenfahrzeuge, modernen Arbeitsplätzen, handwerklich erfahrenen und im High-Tech-Bereich geschulten Mitarbeitern, saisongerechtem Zubehörangebot, Reifenservice und Karosserie-Spezialwerkstatt.