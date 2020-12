Schleizer Böttger-Apotheke bietet Corona-Schnelltest an

In der Schleizer Böttger-Apotheke können sich jetzt symptomfreie Menschen auf eine Infektion mit dem SARS-CoV-2- Virus testen lassen. Mit den Antigen-Schnelltest ist ein Ergebnis innerhalb von 15 Minuten möglich. Getestet wird nur nach Terminvergabe an drei Abenden pro Woche.

Test für Menschen ohne Symptome

„Wir haben uns über Weihnachten Gedanken gemacht, wie wir die Tests für Mitarbeiter und Kunden so sicher wie möglich gestalten können und die dafür notwendigen Konzepte entwickelt“, sagt der Apotheker Jörg Wittig. Testen lassen dürfen sich Menschen, die symptomfrei sind. „Das gibt diesen Menschen eine hohe Sicherheit, wenn sie zum Beispiel Freunde oder Verwandte aus einer Risikogruppe treffen wollen“, sagt der Apothekeninhaber .

Die Mund- und Nasenabstriche für die Tests werden in der Praxis von Gerlinde Labitzky, die mit der Apotheke am Markt 5 in Schleiz

im selben Haus ist, von den dafür geschulten Apothekenmitarbeitern vorgenommen. Dafür ist jeweils der Zeitraum von 18 Uhr bis 19 Uhr montags, mittwochs und freitags vorgesehen – also nach der Schließzeit der Apotheke. An Feiertagen wird dieses Angebot allerdings nicht vorgehalten.

Test kostet 38 Euro

Wer einen Antigen-Test von der Apotheke machen lassen möchte, muss sich vorher für diesen einen Termin vereinbaren und den Test bezahlen. 38 Euro werden veranschlagt. Bis zu acht Menschen können in der Teststunde pro Abend getestet werden. „Wenn der Bedarf höher ist, verlängern wir gegebenenfalls den Testabend“, sagt Jörg Wittig. Zudem muss von den zu Testenden ein zweiseitiges Papier mit Name, Adresse und Kontaktdaten ausgefüllt werden. Dabei wird auch abgefragt, ob grippeähnliche Symptome vorliegen oder es innerhalb der vergangenen fünf Tage ein körperlicher Kontakt zu einem Coronavirus-Infizierten kam. Kann beides ausgeschlossen werden erfolgt der Antigen-Schnelltest.

Bei positivem Testergebnis wird ein PCR-Test veranlasst

Es dauert bis zu 15 Minuten, bis ein Ergebnis vorliegt. Ist der Test negativ, wird dieses auf den ausgefüllten Papier vermerkt und dieses dem Getesteten mitgegeben. Ist der Test jedoch positiv, muss die Apotheke das Papier an das Gesundheitsamt des Saale-Orla-Kreises weiterleiten. Dieses wird dann einen PCR-Test veranlassen. Außerdem ist ein mit dem Antigen-Schnelltest als positiv-Getesteter verpflichtet, sich umgehend in häusliche Quarantäne zu geben.

Telefonisch erreichbar ist die Schleizer Böttger-Apotheke unter der Telefonnummer 03663 48 440 oder im Internet unter www.boettger.apotheke-schleiz.de und per E-Mail an info@apotheke-schleiz.de