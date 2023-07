Schleizer Dreieck drei Tage voll gesperrt

Saale-Orla-Kreis. Auch in Lichtentanne und Langenorla kommt es kommende Woche zu Vollsperrungen.

Auf folgenden Straßen und Verkehrswegen des Kreises ist mit Sperrungen oder Behinderungen zu rechnen:

Vollsperrung Schleizer Dreieck

Aufgrund der Veranstaltung „German TT“ erfolgt eine Vollsperrung der Straßen im Bereich des Schleizer Dreiecks in der Zeit vom 3. August, 20 Uhr, bis zum 6. August, 20 Uhr. Die Umleitung erfolgt über Oschitz.

Die Ortsdurchfahrt Oberböhmsdorf wird am Donnerstag, 3. August, bereits ab 10 Uhr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die B 2.

Vollsperrung bei Lichtentanne

Aufgrund von Baumfällarbeiten ist die Landesstraße zwischen Bahnhof Lichtentanne und Abzweig Schmiedebach noch bis 30. August (wochentags jeweils von 7 bis 16 Uhr) teilweise gesperrt. Voll gesperrt ist dieser Bereich vom 31. Juli bis 18. August, weil zusätzlich Sicherungsarbeiten an einer Trockenmauer ausgeführt werden. Die Umleitung erfolgt über die B 90, Wurzbach und Lehesten.

Sperrungen wegen Bauarbeiten

In der Zeit vom 7. - 11. August kommt es in den Langenorlaer Ortsteilen Kleindembach und Langendembach zu zeitweiligen Vollsperrungen zwischen 7 und 17 Uhr. In Kleindembach im Bereich Langendembacher Straße 7-9 werden der Rückbau der Freileitung und Neubau des Stromhausanschlusses ausgeführt; in Langendembach, Ortsstraße 76b, finden Arbeiten am Trinkwassernetz statt. red