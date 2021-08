Schleizer Forstamt-Team hilft bei Fördermittelbeantragung

Schleiz. Allein im Jahr 2020 sind knapp 1,9 Millionen Euro Hilfsgelder an Waldbesitzer in Region Schleiz und Bad Lobenstein bewilligt worden.

Die Wälder in der Region Schleiz/Bad Lobenstein durchleben nach Trockenheit und Borkenkäferbefall schwere Zeiten. Im Forstamt Schleiz gibt es ein Team, das den Waldbesitzern hilft, Fördermittel zu beantragen und im Dickicht der in regelmäßigen Abständen veränderten Förderrichtlinien durchzublicken.

Schon seit der politischen Wende werden Maßnahmen wie Wegebau, Bodenschutzkalkung, Erstaufforstungen, Wiederbewaldung, Pflegemaßnahmen und forstliche Zusammenschlüsse zur Überwindung struktureller Nachteile im Privat- und Kommunalwald gefördert. Im Schnitt der Jahre 2015 bis 2018 wurden in diesem Zusammenhang innerhalb des Forstamtsgebiets jährlich zwischen 300.000 und 400.000 Euro Fördergelder bewilligt, teilte Forstamtsleiterin Katharina Pietzko mit. Nun sind die Wälder der Region seit gut drei Jahren geplagt von Dürre und Stürmen, was die Vermehrung des Borkenkäfers stetig und massiv vorantreibt. Auch der feuchte Frühsommer konnte das enorme Schadpotenzial nicht verringern.

Schleizer Forstamtsleiterin stellt Versechsfachung der Zahlungen fest

„Im Zuge dieser Entwicklungen hat die Landesregierung reagiert und im den letzten Jahren weitere Förderinstrumentarien geschaffen. So werden beispielsweise Mehraufwendungen im Zuge der Käferholzsanierung sowie Abtransport des befallenen Holzes aus dem Wald auf verhältnismäßig unkomplizierte Weise finanziell gestützt. Auch die oft sehr aufwendige Fällung von geschädigten Bäumen, die eine Gefahr an öffentlichen Straßen, Plätzen oder touristischen Einrichtungen darstellen, ist förderfähig. Bereits jetzt, aber auch in Zukunft besteht die Möglichkeit, Maßnahmen zur Wiederbewaldung und Pflege junger Bestände als Förderprojekt zu beantragen“, so Katharina Pietzko.

Zudem bietet das Land Thüringen noch bis Ende September dieses Jahres eine Flächenprämie für die Klimaschutzleistungen der Wälder, die so genannte Landeswaldprämie an. Im Zuge dessen erhalten Thüringer Waldbesitzer mindestens 100 Euro pro Hektar Wald. Dieser Betrag erhöht sich, wenn man mehr als 50 Prozent Laubholz besitzt oder auch, wenn man zertifiziert ist und sich somit bestimmten Bewirtschaftungsgrundsätzen verpflichtet. „Die Aufstockung der staatlichen Zuwendungen ist innerhalb des Forstamtes stark zu spüren. Seit 2019 bis Juli dieses Jahres wurden insgesamt bereits 3,2 Millionen Euro bewilligt und die Antragszahlen steigen weiter“, so Katharina Pietzko. Allein im Jahr 2020 waren es knapp 1,9 Millionen Euro bewilligte Gelder. „Das entspricht dem Sechsfachen des früheren Niveaus“, so Pietzko. Anhand dieser Zahlen werde deutlich, wie dringend die Unterstützung benötigt werde. Fördermittel seien grundsätzlich zweckgebunden. Das bedeute, dass der Revierförster sowie übergeordnete Prüfinstanzen sehr wohl kontrollieren, ob die Gelder zweckmäßig eingesetzt werden. „Auch wenn forstliche Förderung allein die Katastrophe in unseren Wäldern sicher nicht aufhalten kann, so ist sie doch ein sehr nützlicher Baustein im Kampf um die heimischen Wälder“, ist sich Katharina Pietzko sicher. Sie informiert die Waldbesitzer der Region: „Unser tatkräftiges Team im Bereich Förderung steht Ihnen weiterhin mit Rat und Tat zur Seite. Sollten Sie zu genannten Themen Fragen haben, wenden Sie sich weiterhin sehr gern an unsere Service-Hotline: 03663/4899918.“