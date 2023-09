Schleizer Freibad verlängert die Saison

Schleiz. Etwa 30.000 Gäste kamen in diesem Jahr in die Wisenta-Perle. Zum Finale steigt auch der Wisentalauf 2023.

Aufgrund des anhaltend sommerlichen Wetters wird die Freibadsaison bis einschließlich Montag, 18. September, verlängert. Von 13 bis 18 Uhr haben Schwimmfans noch einmal die Möglichkeit, das Bad zu nutzen.

In diesem Jahr besuchten rund 30.000 Gäste das Schleizer Bad. Im Vergleich zum Vorjahr kamen damit 1500 Besucher mehr in die „Wisenta-Perle“. Bis Ende Juli verzeichnete das Bad sehr gute Besucherzahlen. Im August war das Wetter durchwachsen, dementsprechend kamen weniger Gäste. Der spätsommerliche September lockte dagegen deutlich mehr Besucherinnen und Besucher an.

Die Stadtverwaltung Schleiz als Betreiberin des Bades sei mit den überdurchschnittlichen Besucherzahlen in der Saison 2023 sehr zufrieden, teilt Mirko Ellrich, Amtsleiter Wirtschaft/Stadtmarketing, mit. An drei Wochen fanden im Freibad Schwimmlager statt, die stark nachgefragt waren. Drei Grundschulen nutzten im Rahmen des lehrplanmäßigen Schwimmunterrichts die idealen Bedingungen der Anlage.

Wisentalauf am 23. September

Am Samstag, 23. September, findet noch der 12. Schleizer Wisentalauf statt. Start und Ziel befinden sich am Freibad. Veranstalter ist der SV Saale-Orla 08 mit Unterstützung der Sparkasse und der Stadtverwaltung. Bei diesem Volkslauf werden verschiedene Laufstrecken für Jung und Alt angeboten.

Der Wisentalauf führt die Läufer vom Bad über den Mönchgrüner Weg, vorbei an der Glücksmühle und über den Görkwitzer Unterweg zurück zum Bad. Eine Laufrunde ist 2,7 Kilometer lang. Je nach Streckenlänge wird diese Runde mehrmals gelaufen. Kinder können 800 Meter absolvieren. Anmelden kann man sich bis 20. September unter www.sv-saale-orla-08.de.