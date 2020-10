Schleizer Fröbelschüler erleben Naturaktionstag

Alle 52 Schüler des staatlichen regionalen Förderzentrums Friedrich Fröbel Schleiz erlebten am Donnerstag mit ihren zehn Lehrern und sonderpädagogischen Fachkräften einen abwechslungsreichen Naturaktionstag im Land der Tausend Teiche. Dabei konnten sie auf dem Gelände der Jugendherberge am Hausteich in Plothen ein Floß bauen und eine Testfahrt machen. Eine andere Gruppe absolvierte einen Survival-Kurs im benachbarten Wald.

„Die Schule hatte sich im vergangenen Jahr erfolgreich um einen der begehrten Naturerlebnistage beworben, den der Verband Deutscher Naturparke mit Unterstützung des Unternehmens Kaufland deutschlandweit Kindern und Jugendlichen mit spannenden Aktionen in der Natur ermöglicht“, sagte Heike Gögelein, Sachbearbeiterin für Umweltbildung und nachhaltige Entwicklung in der Leutenberger Verwaltung des Naturparks Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale. Auch im kommenden Jahr sollen deutschlandweit wieder 40 Naturaktionstage gefördert werden, um Schülern die Natur auf spielerische Weise näher zu bringen. Die Bewerbungsfrist endet am 18. Oktober. Leon Mersfeld in einem Unterstand im Wald. Foto: Fröbelschule/Silke Richter Beim Überlebenskurs im Wald in Richtung Roter Hiehl mit Naturführer Jens Löschel aus Zeulenroda hatten die Schüler jener Gruppe beispielsweise Pflanzen und Bäume zu unterscheiden, die für sie nützlich oder aber giftig sind. Die Schüler lernten, dass Fliegenpilze giftig sind und die weißen Punkte verschwinden, sobald diese nass und feucht werden. „Die Birke ist der Überlebensbaum im Wald. Man kann junge Blätter essen, bei Durst die Rinde anritzen und das Birkenwasser trinken, aber auch trockene Rinde zum Anschüren des Feuers verwenden“, zählte Schulleiterin Silke Richter auf. Beim Überlebensspiel „Spontano“ lernten die Kinder, wie man sich tarnt und im Wald versteckt, wie man möglichst ruhig über verschiedene Untergründe wie Zweige am Boden läuft. Zusammen haben sie dann eine Holzhütte gebaut und aus trockenem Holz ein Lagerfeuer gezündet, bevor es zum Mittagessen in die Jugendherberge zurück ging. Die andere Gruppe baute mit Uwe Köhler aus Löhma ein Floß und machte eine Testfahrt auf dem Hausteich. Kevin Goldmann, Marie Kleinert und Nico Sinnig probieren Birkenwasser. Foto: Fröbelschule/Silke Richter Nach dem Mittagessen begaben sich die Schüler zuerst in die 1993 eröffnete Informationsstelle für Umwelt und Naturschutz des Landratsamtes des Saale-Orla-Kreises. Ihr Ziel ist es, die Menschen für die natürliche Umwelt zu sensibilisieren und die Grundsätze und Ziele des Thüringer Naturschutzgesetzes zu verwirklichen. Eine Dauerausstellung gab den Schülern Einblick in die Vielfalt dieses Landschaftsraumes. Danach informierten sich die Schüler im Pfahlhaus und überprüften ihr Wissen bei Spielen nahe des Hausteiches.