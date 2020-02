Schleizer fürchten um die Zukunft des Kreiskrankenhauses

Der Saale-Orla-Kreis hat im Jahr 2005 seine Krankenhäuser in Pößneck und Schleiz zum symbolischen Preis in die kommunale Trägerschaft der Nachbarlandkreise Saalfeld-Rudolstadt und Greiz übertragen, ohne sich ein Mitspracherecht zu sichern. Im Fall des Kreiskrankenhauses Schleiz rächt sich dieser Tage die Entscheidung des damaligen Kreistages. Aufgrund von Personalmangel wird die Geburtsstation in Schleiz ab diesem Freitag bis auf Weiteres stillgelegt, da keine ausreichend ärztliche Versorgung mehr sichergestellt werden kann. „Diese Entwicklung bedaure ich sehr“, erklärte die Aufsichtsratsvorsitzende der Kreiskrankenhaus Schleiz GmbH und Greizer Landrätin Martina Schweinsburg (CDU).

Nachdem im Jahr 2001 die Geburtshilfe-Abteilung des nicht mehr existenten Krankenhauses Ebersdorf bei Lobenstein und 2005 auch die Gynäkologie in der Thüringen-Klinik in Pößneck geschlossen wurde, gab es im Saale-Orla-Kreis nur noch in Schleiz eine Station, auf der Frauen Kinder zur Welt bringen konnten. Insgesamt 272 Babys erblickten im Kreiskrankenhaus Schleiz im Jahr 2019 das Licht der Welt. Doch in dieser Woche wurden seitens der Klinik kurzfristig die vereinbarten Geburtstermine abgesagt.

Viele Ärzte verlassen Schleizer Krankenhaus

Nun deutet sich auch das Aus weiterer Abteilungen zum Monatsende an. Fast alle Ärzte die Klinik für Chirurgie, aber auch der Leiter der Klinik für Anästhesie und Intensivtherapie werden nach Kenntnis der Redaktion das Schleizer Krankenhaus verlassen. Dadurch würde in beiden Abteilungen die zum Betrieb notwendige Mindestanzahl von Fachärzten beziehungsweise Ärzten fehlen. Eine neue Wirkungsstätte erhalten dem Vernehmen nach einige Mediziner im Greizer Kreiskrankenhaus. Beschäftigte kritisierten auf einer Betriebsversammlung im Dezember, dass die seit Jahren deutlich niedrigere Bezahlung für Pfleger mit zum Personalmangel in Schleiz geführt habe.

Streng geheim gehalten wurde das für den 31. Januar angekündigte Konzept zur Sanierung des finanziell enorm in Schieflage geratenen Krankenhauses Greiz und seinem Tochterunternehmen in Schleiz. Der vom neuen Greizer Geschäftsführer Ralf Delker erarbeitete Plan dient als Grundlage, um Sanierungsschritte einzuleiten. Es sollten Stabilisierungsmaßnahmen sein. Doch nun gibt es die erste Schließung. Geschäftsführung und Aufsichtsrat arbeiten laut Pressemitteilung mit Hochdruck daran, für den Krankenhausstandort Schleiz zumindest eine Grundversorgung zu sichern.

Ängste, dass nicht nur Stationen in Schleiz für Greiz „geopfert“ werden

In Schleiz mehren sich bereits seit Monaten die Ängste, dass nicht nur einzelne Stationen „für Greiz geopfert“ werden könnten, sondern das komplette Kreiskrankenhaus mit 120 Betten und ursprünglich 230 Mitarbeitern geschlossen werden könnte.

Eine mögliche Schließung des Krankenhauses wäre aus Sicht der Rettungskräfte von DRK und Feuerwehr eine Abkehr von der Notversorgung der Menschen im Oberland des Saale-Orla-Kreises. „Schon jetzt lassen sich Rettungsfristen wegen langer Fahrzeiten der Rettungswagen kaum einhalten“, mahnte der Schleizer Stadtbrandmeister Ronny Schuberth Anfang Januar. „Ohne das Krankenhaus Schleiz verlängern sich die Fahrtwege um durchschnittlich 45 Kilometer. Dies ist für Patienten nicht hinnehmbar“, erklärte damals auch Ralf Adam, Vorstandsvorsitzender des DRK-Kreisverbandes Saale-Orla, der über die DRK-Rettungsdienst Obere Saale gGmbH die Notfallrettung und Krankentransport betreibt. Gerade wegen der Verkehrsunfälle auf der Autobahn 9, der Rennveranstaltungen auf dem Schleizer Dreieck und dem Musikfestival SonneMondSterne sei ein Krankenhaus der Akutversorgung vor Ort wichtig.

Demonstration am Sonnabend

Die Schleizerin Evelyn Frotscher hat mit Unterstützern innerhalb von zehn Tagen 5553 Unterschriften für den Erhalt des Schleizer Kreiskrankenhauses gesammelt und Landrat Thomas Fügmann (CDU) als weiteres Verhandlungsargument im Januar übergeben. Der Stadtrat Schleiz hat in dieser Woche einen Offenen Brief an die Greizer Landrätin, die Mitglieder des Aufsichtsrates und dortigen Kreistages gesendet. Bürgermeister Marko Bias (CDU) hat Martina Schweinsburg als Präsidentin der Regionalen Planungsgemeinschaft Ostthüringen daran erinnert, dass die Aufgabe des Krankenhausstandortes Schleiz gegen die Festlegung des Regionalplanes verstoßen würde. Unterdessen prüft das Landratsamt des Saale-Orla-Kreises zurzeit juristische Möglichkeiten, einen Weiterbetrieb des Schleizer Krankenhauses in der gewohnten Form zu erwirken. Der Kaufvertrag mit dem Landkreis Greiz enthalte einen Passus zur Fortführungspflicht und Aufrechterhaltung der öffentlichen Versorgung gemäß des Thüringer Krankenhausplanes bis 2022.

Am Sonnabend soll es um 10 Uhr eine Demonstration zum Erhalt des Schleizer Krankenhauses auf dem Neumarkt geben, am 27. Februar um 16.30 Uhr auch vor dem Landratsamt in Greiz.

Alles zur Zukunft des Schleizer Kreiskrankenhauses

