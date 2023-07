Schleizer Geschäft von der Außenwelt abgeschnitten

Schleiz. Der Zugang zu Jürgen Hartelts Geschäft ist aktuell nicht nutzbar. Ein tiefer Graben ist direkt vor der Eingangstreppe.

Vor Jürgen Hartelts Haus an der Hofer Straße in Schleiz ist ein tiefer Graben. Von der Treppe vor seinem Motorradbekleiddungsgeschäft besteht sozusagen Absturzgefahr. Die Bauarbeiten nehmen kein Ende. Hartelt ist verärgert, dass sich das Ganze so in die Länge zieht. „Es hieß bis Juni. Das wäre ja noch ok gewesen. Aber nun verzögert es sich um mehrere Wochen.

Nächste Woche ist IDM am Schleizer Dreieck und viele Leute holen die Karten bei mir. Mal unabhängig davon, dass es für Auswärtige schon schwierig ist, stadteinwärts zu fahren, ist der Weg stadtauswärts kaum zu finden. Man muss auch bedenken, dass viele mit Wohnwagen anreisen zum Rennwochenende“, sagt Hartelt, der mit 33 Geschäftsjahren zu den ältesten Einzelhändlern der Stadt gehört und vom Helm über die Lederkombi alles anbietet, was Motorradfahrende benötigen. Vorwiegend mache er mit der Kundschaft Termine aus. Die Fahrschulen aus der Region nutzen diese Möglichkeit.

Aktuell bleibe für alles Geschäftliche nur der Hintereingang. Termine können jederzeit vereinbart werden. Gerade auch jetzt für den vergünstigten Ticketvorverkauf bis Donnerstagabend (20. Juli), könne man sich jederzeit bei ihm melden unter Telefon 03663/42 38 55.