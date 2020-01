Schleizer Goetheschüler fliegen nach Uganda

Für zwei Schülerinnen der neunten Klassenstufe geht es demnächst auf große Reise. Denn die 14-jährige Lara Pohl und die 15-jährige Lea-Marie Woitzik reisen nach Uganda, um dort eine Schule zu besuchen und Freundschaften zu schließen. Im Interview mit Oliver Nowak berichten sie, wie es dazu kam und welche Erwartungen, Pflichten und Ängste sie haben.

Wie kam es dazu, dass ihr nach Uganda fliegt?

Lara: „Ich habe im Sozialwesen-Unterricht bei Inka Söll über das Projekt des Vereins Globalsocial-network von Weltumradler Axel Brümmer und Michael Rischer erfahren und, dass zwei Schüler dafür nah Uganda fliegen sollen. Ich fand das total spannend. Inka Söll sagte dann zu mir, dass ich dafür eine gute Kandidatin wäre, am besten zusammen mit Lea-Marie.“

Was haben euere Eltern zu dieser Idee gesagt?

Lea-Marie: „Wir haben unseren Eltern sofort von dem Projekt erzählt und worum es dabei geht. Wir sind ihnen unendlich dankbar, dass sie unser Vorhaben unterstützen, denn es kostet trotz Zuschuss von der Schule viel Geld. Alleine die Impfungen vor der Reise sind schon teuer.“

Wogegen müsst ihr euch denn impfen?

Lea-Marie: „Wir brauchen zum Beispiel eine Schutzimpfung gegen Gelbfieber, alleine die ist schon sehr teuer und gibt nicht jeder Arzt. Auch auf den Schutz vor Hepatitis muss geachtet werden. Und wegen Malaria müssen bei der Reise Tabletten genommen werden.“

Habt ihr denn keine Angst vor der Reise?

Lara: „Nein, eigentlich nicht und aufgeregt sind wir auch noch nicht. Ich bin unseren Eltern dankbar, dass sie uns vertrauen und unterstützen. So können wir frohen Mutes aufbrechen.“

Wann geht es denn los?

Lea-Marie: „Wir sind vom 24. Februar bis zum 10. März in Uganda. Für diese Zeit sind wir vom Unterricht freigestellt. Unser Schulleiter hat uns das sofort zugesagt, weil er das Projekt sehr gut findet und unbedingt unterstützen will.“

Macht ihr euch keine Sorgen, dass es anstrengend wird, den verpassten Unterrichtsstoff in dieser Zeit nachzuholen?

Lara: „Ein bisschen schon, vor allem, wenn in dieser Zeit ein neues Thema angefangen wird. Aber der Mehrwert der Reise und die Erfahrungen, die wir sammeln werden, ist ein Lernen fürs Leben, was uns die Schule so nicht bieten kann.“

Könnt ihr euch denn nicht den Unterrichtsstoff von euren Mitschülern aus Schleiz schicken lassen, mit all den technischen Möglichkeiten, die es mittlerweile gibt?

Lara: „Nein, wir werden dort ohne unsere Handys sein. Die Abmachung ist, dass wir unsere Handys abgeben. Schließlich sollen wir Kontakte knüpfen und Freundschaften schließen, anstatt ständig mit unseren Freunden in der Heimat zu chatten.

Und wie erfahren dann eure Mitschüler, was ihr so alles in Uganda erlebt?

Lara: „Wir schreiben über unsere Erlebnisse eine Projektarbeit, wo wir alles dokumentieren. Diese Projektarbeit wird auch benotet, außerdem wird ein Film über das, was wir dort tun und erleben, gedreht.“

Wisst ihr denn schon, was auf euch zukommt?

Lea-Marie: „Der Rahmen des Projektes steht ja bereits fest. Schüler unserer Schule spenden Geld für Bäume, die wir in Uganda einpflanzen werden. Jeder Schüler in Uganda erhält ein Foto und die Kontaktdaten von dem Schleizer Schüler, der das Geld für einen Baum gespendet hat. Wir machen dann von jeder Pflanzaktion ein Foto, wo der Schüler aus Uganda das Bild vom Goetheschüler in die Kamera hält.“

Warum das Foto vom Goetheschüler und die Kontaktdaten?

Lea-Marie: „Das ist der zentrale Punkt des Projektes für uns. Wir möchten eine Schulpartnerschaft mit der Schule in Uganda knüpfen und zwar eine ganz persönliche, indem wir uns mit den Schülern in Uganda austauschen. Über WhatsApp und Instagram geht das hervorragend. Wir möchten einen interkulturellen und gesellschaftlichen Austausch auf einem neuen, persönlichen Weg beschreiten.

Wie viel Geld habt ihr denn schon gesammelt?

Lara: „Bis jetzt sind es 300 Euro. Es kommt aber noch mehr Geld nach. Denn die Einnahmen aus unserem Tag der offenen Tür am 6. März kommen auch der Schule in Uganda zugute. Außerdem bringen wir den Schülerinnen Hygieneartikel mit, die heißen Afripads. Und wir stellen Wassertanks für die Schule auf.“