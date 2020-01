Schleizer Jahnturnhalle soll unentgeltlich genutzt werden

Die Stadt Schleiz hat für über 1,3 Millionen Euro die Jahnturnhalle saniert und modernisiert. Sollte die neue Verordnung des Thüringer Sportfördergesetzes in Kraft treten, müsste die Stadt trotz des Eigenanteils von knapp 900.000 Euro die Sporthalle den Schulen und somit dem Landkreis sowie anerkannten Sportvereinen unentgeltlich zur Verfügung stellen.

Während die Stadt Tanna wie berichtet prüfen will, ob sie ihre Sporthalle nahe der Schule verkaufen, an den Landkreis oder an den Sportverein Grün-Weiß Tanna übertragen kann, hat der Stadtrat Schleiz in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich die Entgeltordnung beschlossen, die eine Gratis-Nutzung beinhaltet. Der Beschluss war notwendig, weil die Jahnturnhalle nach zweijähriger Bauzeit erst Mitte November feierlich übergeben wurde und eine neue Entgeltordnung notwendig wurde. Schleiz hat sich in der Entgeltordnung Ausnahmen offen gelassen, sollten diese gemäß Thüringer Sportfördergesetz möglich werden.

Sollte die Verordnung in Kraft treten, müsste die Stadt auch die Kosten für Wärme, Strom, Wasser, Hausmeister und Reinigung tragen. Dafür würde sie eine Pauschale vom Land erhalten. Eine unentgeltliche Nutzung werde nicht für Wettbewerbe gewährt, für die Eintrittsgelder erhoben werden. Das gelte auch für gewerbliche Veranstaltungen, kommerziellen Sport und sonstige Nutzungen.

Stadt Tanna sucht neuen Betreiber

„Doch die vorgesehenen 3000 bis 5000 Euro für die Nutzung der Sporthalle sind vollkommen lachhaft. Das geht überhaupt nicht“, meinte der Tannaer Bürgermeister Marco Seidel (parteilos) im Dezember. Die Stadt Tanna will künftig nicht mehr für die laufenden Kosten aufkommen. Erreichen könne sie das, wenn der Landkreis die Sporthalle betreiben würde. „ Wir könnten die Halle auch verkaufen, wenn wir einen Interessenten finden, oder an unseren Sportverein übertragen. Der neue Betreiber müsste die Anlage nicht mehr unentgeltlich für den Schulsport und für Sportvereine zur Verfügung stellen“ , sagte Seidel.