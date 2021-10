Schleizer Lesetage stehen bevor

Schleiz. Restkarten gibt es noch für Wladimir Kaminer am 4. November.

Mit einem Jahr Verzögerung präsentieren die Kreissparkasse Saale-Orla gemeinsam mit der Stadt Schleiz die 13. Schleizer Lesetage. Der Nachholtermin mit Wladimir Kaminer findet am 4. November, 19.30 Uhr, in der Wisentahalle statt. Es wird aus der Corona-Trilogie „Rotkäppchen raucht auf dem Balkon“, „Die Wellenreiter“ und „Der verlorene Sommer“ gelesen. Es sind noch einige wenige Restkarten erhältlich (20 Euro im Vorverkauf und 22 Euro an der Abendkasse). Bereits gekaufte Tickets sind weiterhin gültig.

Die zweite Abendveranstaltung im Rahmen der Lesetage findet am 17. November mit Achim Amme statt. In seinem Programm „Rotkäppchen & Co.“ lädt der Autor, Schauspieler und Ringelnatzpreisträger zum Märchenabend für Erwachsene ein. Mit gekonnt eingesetzter Mimik, Gestik und Intonation präsentiert Amme Perlen und Denkwürdigkeiten der Brüder Grimm und beweist, dass Märchen nicht nur etwas für Kinder sind. Veranstaltungsbeginn ist hier 19.30 Uhr. Eintrittskarten im Vorverkauf kosten 9 Euro und an der Abendkasse 10 Euro.

Karten gibt es ab sofort in allen bekannten Vorverkaufsstellen, allen Geschäftsstellen der Kreissparkasse Saale-Orla und der Stadtinformation „Alte Münze“ Schleiz.

Alle Veranstaltungen erfolgen nach der 3G-Regel. Ausgenommen sind Kinder bis zum sechsten Lebensjahr und darüber hinaus Schüler, die im Rahmen eines verbindlichen schulischen Schutzkonzeptes regelmäßig getestet werden.