Schleizer Musikschule gibt Konzert auf Schloss Burgk

Burgk. Das Konzert unter dem Motto „Klingende Burg(k)“ begeisterte das Publikum.

Junge Talente belebten am Samstagnachmittag das Museum Schloss Burgk. Unter dem Motto „Klingende Burg(k)“ erlebte dort das Publikum ein Konzert der Musikschule „Musika Visenta“ aus Schleiz.

Museumsleiterin Sabine Schemmrich begrüßte Aktive und Besucher im Rittersaal. „Musik hat auf Schloss Burgk schon immer eine wichtige Rolle gespielt. Kommen Sie mit Ihren Kindern zu unseren Konzerten“, sagte sie. Über den gut gefüllten Saal freute sich Stefan Kothner, der Leiter der Musikschule, und dankte für die Möglichkeit, das Konzert in so einem besonderen Rahmen durchführen zu können.

Voller Klang hallte von den Wänden des Rittersaales wider, als das „Kleine Orchester“ mit seinen ganz jungen Streichern unter Leitung von Susanne Kothner einsetzte. Klassische Werke kamen zu Gehör in bewundernswert gelungener Form. Mehrere Solistinnen und Solisten am Flügel erweiterten das Programm und ließen erkennen, dass hier junge Virtuosen ihr Können zeigen.

Hinter den Akteuren her, zog das gesamte Publikum um in die Schlosskapelle. Hier kamen die Lauschenden aus dem Staunen nicht heraus. Drei Jungen, die zu klein waren, um über die Brüstung der Empore zu schauen, wagten sich an die Silbermann- Orgel und bewiesen, dass man auch als kleiner Musikschüler ein großes Instrument harmonisch zum Klingen bringen kann. Stürmischer Beifall war Janneck Kellner, Malte Kellner und Karl Werner sicher.

Die dritte Station war der Kleine Saal, in dem sich noch einmal fähige Solisten vorstellten. Am Ende war man sich einig, dass es kaum einen besseren Ort für ein Schülerkonzert geben kann, wie die klingende Burg(k).