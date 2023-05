Schleizer Oldtimer-Club lädt zur Ausfahrt ein

Schleiz. Interessierte Oldtimerfreunde können sich für Tour „Rund um die Erdachse“ mit Stopp in Schleiz anmelden.

Prinz Heinrich von Preußen ist bekannt für seine Liebe zum Automobil. Vor 115 Jahren meldete er nicht nur ein Patent für eine handbetriebene Scheibenwischanlage für Motorfahrzeuge an, er soll sogar die Hupe erfunden haben. Ihm zu Ehren finden seit über 100 Jahren Automobilfahrten mit Prüfungen statt. Angelehnt an diesen historischen Hintergrund veranstaltet der 1. Schleizer Oldtimer-Club e.V. in diesem Jahr am 21. Mai 2023 bereits zum 24. Mal die Prinz-Heinrich-Oldtimerfahrt „Rund um die Erdachse“, teilte der Verein mit. Zu bestaunen sein werden die Fahrzeuge an jenem Tag in der Zeit von zehn bis elf Uhr auf dem Edeka-Parkplatz in der Kreisstadt.

Start ist in Pausa

Der Treffpunkt und Start der traditionellen Tour ist das Gewerbegebiet in Pausa. Von hier aus geht es über Schleiz nach Remptendorf, wo die Teilnehmer zur Mittagspause erwartet werden. An mehreren Stationen auf der Tour müssen die Fahrer bei Gleichmäßigkeits- und Geschicklichkeitsübungen in zahlreichen Wertungsprüfungen beweisen, wie gut sie ihr Fahrzeug beherrschen. Die Veranstalter freuen sich jedes Jahr über die große Vielfalt von Marken und Modellen, Baujahren und Preisklassen der teilnehmenden Fahrzeuge. Im vergangenen Jahr war das älteste gemeldete Fahrzeug ein Ford Model A, Baujahr 1928, das stärkste hatte 184, das schwächste gerade mal 3,4 PS. Zugelassen sind sowohl Automobile als auch Motorräder bis zum Baujahr 1990.

Die Nachmittagsetappe führt dann zurück nach Pausa. Hier werden im Anschluss an die Rallye die Pokale an die Sieger der Prüfungen verliehen. Neben der Freude am Fahren und an den Prüfungen bietet die Veranstaltung ausreichend Raum zum austauschen, fachsimpeln, schrauben am eigenen Klassiker und um evtl. Ersatzteile für seinen alten Wagen zu finden. Auch für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt. Für die Teilnahme ist kein besonderes Equipment notwendig, der Tageskilometerzähler und gegebenenfalls eine Stoppuhr können beim Fahren der Strecke und bei den Prüfungen hilfreich sein. Interessierte erfahrene, aber auch neue Teilnehmer sind herzlich willkommen, so der Verein. Unter andreas.horlbeck@web.de können weitere Informationen sowie die Teilnahmeunterlagen angefordert werden.