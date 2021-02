Das Baugebiet Oschitzer Straße in Schleiz wird zu dieser Zeit gerne von Rodelfreunden genutzt.

Schleizer Stadtrat will über Baugebiet Oschitzer Straße entscheiden

Der Schleizer Stadtrat will am Dienstag im nichtöffentlichen Teil seiner Sitzung über die Zukunft des Baugebietes „Oschitzer Straße“ entscheiden. Zwei Bewerber haben der Stadt ihr Interesse an der Erschließung des Baugebietes bekundet, mit zuvor sehr unterschiedlichen Angeboten.