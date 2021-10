Schleizer Stadtsanierung bei Einwohnerversammlung auf der Agenda

Schleiz. Das sind die Themen am Donnerstag.

Eine Einwohnerversammlung gemäß der Thüringer Kommunalordnung findet in Schleiz am morgigen Donnerstag, 19 Uhr, im Saal des Feuerwehrgerätehauses in der Oschitzer Straße 8 statt. Darüber informiert die Stadtverwaltung.

Neben der Unterrichtung der Bürger sei diesmal die Stadtsanierung ein wichtiges Thema, heißt es in der Mitteilung. „Es ist ein Ziel der Stadtsanierung, Grundstückseigentümern bei der Instandsetzung und Modernisierung ihrer Immobilien Unterstützung anzubieten. Seit September 2020 ist daher das Büro Wohnstadt aus Weimar als Sanierungsberater für die Stadt Schleiz tätig“, heißt es.

Ein interdisziplinäre Team betreue ca. 30 Thüringer Kommunen im Bereich der Stadtsanierung und übernehme dabei die technische, kaufmännische, organisatorische und verfahrenstechnische Betreuung.

Genauen Beratungstermine würden noch bekanntgegeben. Termine könnten unter Telefon 03643/9082224 bereits vereinbart werden. Im Rahmen der Versammlung wird sich Sebastian Nachtigal als zukünftiger Ansprechpartner vorstellen.

Weitere Themen: Darstellung des aktuellen Sanierungsstandes, welche Maßnahmen sind noch umzusetzen und Information zu Fördermöglichkeiten privater Haus- und Grundstückseigentümer. Interessenten seien eingeladen.