Schleizer Uhrmachermeister: „Das Ticken von Uhren hat eine beruhigende Wirkung“

Zeit ist relativ. So sagen manche entschuldigend, wenn sie zu spät kommen, wenngleich Einstein das so nicht gemeint hat. Doch Uhrmachermeister Holger Titze nimmt es sehr genau mit der Zeit, auch wenn Besuch kommt. Muss er auch. Das ist sein Beruf. Er führte die Uhrmacherwerkstatt in Schleiz in der vierten Generation. Derzeit ist die Werkstatt geschlossen. Denn er musste sich nach schwerer Krankheit wieder zurück ins Leben kämpfen. Das brauchte Zeit.

Die private Uhrensammlung des Uhrmachermeisters kann sich sehen lassen. Darunter befindet sich eine goldene Glashütte-Uhr. Die erbte er einst von seinem Vater. Foto: Conni Winkler

Um stets zu wissen, wie spät es ist, trägt Holger Titze je nach Anlass und Gusto eine Armbanduhr. Sein Handgelenk ziert eine analoge Pulsar mit braunem Lederarmband. „Ich trage am liebsten Uhren, die man aufziehen muss“, sagt er. Im Wohnzimmer tickt es in verschiedenen Ecken. Am lautesten ist die Pendeluhr. „Das Ticken beruhigt mich“, sagt der 53-Jährige Uhrmachermeister. Denn schließlich sei er inmitten von tickenden Uhren aufgewachsen.

Seine erste Uhr bekam er in der Grundschulzeit von seinem Vater geschenkt. Eine Spezialanfertigung. Weil Holger Titze damals gern die Zeichentrickserie Fix und Foxi schaute, fertigte Vater Reinhard extra ein Ziffernblatt mit den Comic-Figuren an. „Mit dieser Armbanduhr war ich der Held in der Schule“, erinnert sich Holger Titze.

Mechanische Uhren sind Liebhaberstück

Ja, er möge Uhren und deren Vielfalt insbesondere. Doch dass er nur Uhren im Kopf habe, so sei es nicht. Von der Turmuhr des Schleizer Gymnasiums bis hin zu Damenuhren, die so groß waren wie Centstücke hatte er schon alles in der Hand. Für die Turmuhr des Konrad-Duden-Gymnasiums ließ er neue Zeiger anfertigen und baute sie ein. Auch eine goldene Rolex landete mal auf seinem Tisch. Sie gehörte einem Gastwirt, der sie von einem Gast bekam, weil dieser die Zeche nicht zahlen wollte. „Das war schon ein besonderes Stück“, sagt er.

Das Uhrwerk einer Glashütte-Schiffsuhr. Foto: Conni Winkle

Doch eigentlich wollten seine Eltern gar nicht, dass er Uhrmacher wird. Und so lernte er zunächst Instandhaltungsmechaniker. „Mein Vater sah damals in den 80-er Jahren keine Zukunft mehr für dieses Handwerk. Er hatte geglaubt, dass die mechanischen Uhren von solchen mit Digitalanzeige abgelöst werden würden“, sagt Holger Titze. Dem sei aber nicht so. Heute würden Uhren einen ganz anderen Stellenwert haben. Sie seien wie Schallplatten zu Liebhaberstücken geworden. Trotz Smartphone und Smartwatch seien mechanische Uhren auch bei jungen Menschen wieder beliebt. „Doch sie werden weniger für den Alltag gekauft und sind mehr Sammlerobjekt oder Liebhaberstück.“ Es gebe schon unheimlich schöne Uhren, und da ist sie dann doch zu spüren, die Liebe zum Handwerk und zu den Zeitmessern.

Meisterstück aus Schiefer und Stahl

Für die Meisterprüfung fertigte Holger Titze diese Standuhr an, die an ein Segelschiff erinnert. Der Schiefer für den Sockel stammt aus Lehesten. Foto: Conni Winkler

Schließlich ging er doch beim Vater in die Lehre und hatte kurz vor der Wende seinen Abschluss in der Tasche. Die Nachwendejahre seien, geschäftlich gesehen, sehr turbulent gewesen. „Als im Sozialismus aufgewachsener Mensch musste man nun ganz schnell die geschriebenen und ungeschriebenen Gesetze der kapitalistischen Marktwirtschaft erlernen“, resümiert der 53-Jährige. Mitte der 90-er Jahre macht er seinen Meister. Sein Meisterstück, eine Standuhr aus Schiefer, Plexiglas und Edelstahl, die an ein Segelschiff erinnert, habe er eine ganze Weile im Schaufenster präsentiert. Heute hat er sie zu Hause stehen.

Auch eine alte Schiffsuhr aus der Glashütte-Uhrenmanufaktur bewahrt er zu Hause auf. „Das ist Präzisionstechnik vom feinsten“, sagt der Uhrmachermeister. Sie ist so gelagert, dass sie Schwankungen des Schiffes ausgleichen kann. „Wegen der Genauigkeit.“ Sie diente zum Navigieren auf hoher See. „Noch heute muss eine hochpräzise Schiffsuhr mit an Bord“, erläutert Holger Titze. Denn ein Satellit könne ja mal ausfallen.

Wegen schwerer Krankheit geschlossen

Gemeinsam mit seinem Vater werkelte Uhrmachermeister Titze in der Elisenstraße in Schleiz und hatte zusätzlich noch ein Ladengeschäft nahe des Neumarkts. Dann verstarb sein Vater 2016 mit 78 Jahren. Zwei Jahre später wurde Holger Titze krank. So krank, dass sein Leben am seidenen Faden hing. Das Ladengeschäft wurde 2018 geschlossen. Die Werkstatt ruht bis heute.

Die Schweizer Taschenuhr stammt aus der Kaiserzeit und bringt ordentlich Gewicht auf die Waage. Ein Liebhaberstück für den Uhrmachermeister Titze. Foto: Conni Winkler

Derzeit befindet sich der 53-Jährige in einer langwierigen Genesungsphase. „Aber ich halte mich auf dem Laufenden, lese Fachzeitschriften und friemle an der ein oder anderen Uhr herum, die noch so bei mir rumliegt.“ Seine Werkstatt, die dereinst von seinem Urgroßvater 1894 gegründet wurde, will er irgendwann wieder öffnen, sobald die Ärzte es ihm erlauben zu arbeiten. Wann das sein wird? Ungewiss. „Vielleicht in einem Jahr. Ein paar Monate mehr oder weniger. Wer weiß das schon. Das braucht alles seine Zeit“, sagt Holger Titze. Und mit Zeit kenne er sich schließlich sehr gut aus.