Schleizer Weihnachtsmann will 2100 Euro spenden

André Rüdiger aus Schleiz ist seit 24 Jahren als Weihnachtsmann in der Region unterwegs. Am Freitag schaute in seinem Briefkasten hinter der Garagenanlage in der Richard-Bartholdt-Straße nahe Stadtweg nach Briefen von Kindern.

Schleiz André Rüdiger aus Schleiz will erneut die Aufwandsentschädigung für seine Einsätze an die Elterninitiative für krebskranke Kinder in Jena spenden.

Der Schleizer André Rüdiger will nach jetzigem Stand 2100 Euro an die Elterninitiative für krebskranke Kinder in Jena spenden. Dabei handelt es sich um die Aufwandsentschädigungen für seine Einsätze als Weihnachtsmann, die Freunde und Bekannte kräftig aufgerundet haben.

Bis zur shutdownbedingten Schließung der Kindergärten habe er lediglich im Garten oder Weihnachtswald der Tagesstätten in Dreitzsch, Ranis und Neundorf bei Schleiz Weihnachtsmann spielen und die Kinder erfreuen können. Auf Besuche in Privatwohnungen habe er dieses Mal verzichtet.

Die Aufwandsentschädigung von insgesamt 1055 Euro seiner inzwischen vierten Weihnachtsmannspendentour habe André Rüdiger auf 1060 Euro aufgerundet und in seinem WhatsApp-Status mitgeteilt. Da habe der erste Bekannte geantwortet, dass das doch „keine runde Summe“ sei und den Betrag kurz nach Weihnachten auf 1200 Euro erhöht. Nach dem er den aktuellen Stand immer wieder bekannt gab, haben weitere Freunde, Bekannte und Kunden den Betrag schrittweise auf 2100 Euro erhöht. Dabei haben zwei Personen jeweils 300 Euro, drei weitere je 100 Euro gespendet.

„Eine persönliche Übergabe des Geldes an die Elterninitiative für krebskranke Kinder wird in diesem Jahr nicht möglich sein. Ich bin sehr froh, dass so viel Geld zusammengekommen ist, möchte aber niemanden gefährden. Deshalb werde ich den Betrag lediglich überweisen“, sagte André Rüdiger.

Seit 24 Jahren als Weihnachtsmann unterwegs

Ins rote Kostüm stieg André Rüdiger erstmals im Alter von 14 Jahren, um wie gewünscht die Gaben an Cousin und Cousine zu überbringen. Die Aufträge wurden mit der Zeit immer mehr. „In Jahren, in denen ich keine Partnerin hatte, war ich selbst an Heiligabend von Mittag bis 22.30 Uhr in Privathaushalten als Weihnachtsmann im Einsatz“, sagt der 38-Jährige. Als er vor Jahren über seinen damaligen Arbeitgeber im Edeka-Markt in Schleiz Glühwein ausschenkte und Stollen verteilte, um Spenden für die Kinderhilfestiftung in Jena zu sammeln, entstand bei ihm die Idee, sich ebenfalls sozial zu engagieren. Seitdem spendet er die Aufwandsentschädigung für seine Einsätze auf dem Weihnachtsmarkt und der Nacht der Geschenke in Schleiz, auf der Eislaufbahn in Neustadt oder im Kinderland in Dittersdorf sowie in Privathaushalten an die Kinderhilfestiftung in Jena.

Für die nächste Saison will er in seinem Garten eine Hütte bauen, in der Kinder mit ihren Eltern den Weihnachtsmann besuchen können.