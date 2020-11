Schleizer Weihnachtsmeile mit Abstand geplant

Als Ersatz für den wegen Corona-Beschränkungen abgesagten Weihnachtsmarkt und verkaufsoffenen Sonntag plant der Handels- und Gewerbeverein in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung eine Schleizer Weihnachtsmeile zur Nacht der Geschenke. Die sonst nur auf dem Neumarkt stehenden Buden und Stände sollen auf die Innenstadt zwischen Atriumhaus und Böttger-Apotheke verteilt werden.

„Das ist ein neues und anderes Konzept. Ich hoffe, dass wir dieses Vorhaben gemeinsam mit dem HGV umsetzen können“, zeigte sich Bürgermeister Marko Bias (CDU) zur jüngsten Stadtratssitzung optimistisch. Er hoffe, dass Händler, Gewerbetreibende und Gastronomen die schwere Zeit überstehen.

„Nachdem flächendeckend Weihnachtsmärkte abgesagt wurden, halten die Mitglieder des Handels- und Gewerbevereins Schleiz gemeinsam mit der Stadtverwaltung daran fest, während der Adventszeit eine vorweihnachtliche Aktion durchzuführen“, teilte die Vereinsvorsitzende Gabriela Seidel mit.

Vorweihnachtliche Aktion

Am 12. Dezember soll es in der Innenstadt eine Schleizer Weihnachtsmeile zur Nacht der Geschenke geben. Die Buden und Stände werden auf die Innenstadt zwischen Atriumhaus und Böttger-Apotheke verteilt. Mit der dezentralen Anordnung hoffen die Mitstreiter, die Corona-Auflagen erfüllen und den Schleizern ein vorweihnachtliches Flair bieten zu können.

Auf dem Plan stehen neben kulinarischen Angeboten erzgebirgische Schnitzkunst, ein weihnachtliches Fotoshooting, eine Lesung im Weka-Kaufhaus, adventliches Turmblasen vom Rathausturm sowie ein Weihnachtskonzert der Thierbacher Schalmeien. Insgesamt soll ungefähr ein Dutzend weihnachtlich geschmückter Buden in der gesamten Innenstadt verteilt werden. Und der Weihnachtsmann schaut wahrscheinlich auch vorbei.

„Unsere Mitglieder vertrauen darauf, dass die Veranstaltung am 12. Dezember stattfinden kann. Dies wird jedoch nur möglich sein, wenn die Infektionszahlen nicht weiter steigen. Deshalb appelliert der HGV an die Vernunft unserer Bürgerinnen und Bürger, die Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten“, so Gabriela Seidel.