Schleizer Wohnungsgesellschaft hat keine coronabedingten Mietausfälle

Schleiz Das kommunale Wohnungsunternehmen hat in den vergangenen sechs Jahren 25 Prozent seines Wohnungsbestandes in Schleiz modernisiert und die Grundmieten erhöht.

Die Schleizer Wohnungsgesellschaft hatte in diesem Jahr keine coronabedingten Mietausfälle. Ganz im Gegenteil: Der größte Wohnungsvermieter in Schleiz konnte nach Angaben von Geschäftsführerin Marita Tiersch in den vergangenen sechs Jahren die offenen Forderungen von insgesamt 100.000 auf rund 12.000 Euro abbauen.

Die Schleizer Wohnungsgesellschaft, die 807 eigene Wohnungen vermietet und 250 Mietwohnungen für Dritte verwaltet, setze verstärkt Mitarbeiter im sozialen Bereich ein, um Mietschuldner dazu zu bewegen, ihre Schulden wenigstens mit kleinen Beiträgen zu verringern.

25 Prozent des Wohnungsbestandes saniert

„Unsere Wohnungen sind zu 96,7 Prozent vermietet. Die durchschnittliche Grundmiete für sanierte Wohnungen in Schleiz beträgt 5,70 Euro. Wir haben in den vergangenen sechs Jahren 25 Prozent des Wohnungsbestandes modernisiert und die Grundmiete erhöht“, sagte Marita Tiersch zur jüngsten Stadtratssitzung, auf der sie den Jahresabschluss des Unternehmens erläuterte. Die Wohnungsgesellschaft konnte im Jahr 2019 eine Bilanzsumme von 26,2 Millionen Euro aufweisen. Dabei handelt es sich im Rechnungswesen um die Summe der Vermögensgegenstände und des Gesamtkapitals. Der Bilanzgewinn beträgt knapp 584.000 Euro. Der Jahresüberschuss von knapp 616.000 Euro wird größtenteils den freien Rücklagen zugeführt. Die Stadt Schleiz als Gesellschafterin erhalte zum 1. Februar 2021 eine Ausschüttung von netto knapp 98.500 Euro überwiesen.

Die Schleizer Wohnungsgesellschaft habe mehr investiert als in der Branche durchschnittlich üblich. Dennoch seien einige geplante Modernisierungsmaßnahmen wie für die Herbert-Feuchte-Stiftung im Löhmaer Weg nicht umgesetzt worden, weil die Anforderungen für Kredite aus dem Integrierten Sozialprogramm nicht erreicht wurden. Pro Einwohner hätten 34 Quadratmeter Wohnraum zur Verfügung stehen müssen, die in diesem Fall nicht möglich waren, so Tiersch.