Schlinge zieht sich zu

Für die Greizer Landrätin und Aufsichtsratsvorsitzende der Krankenhäuser Greiz und Schleiz, Martina Schweinsburg (CDU), wird es eng. Die Schlinge zieht sich sprichwörtlich zu, die Daumenschrauben werden angelegt. Der Versorgungsauftrag für das Schleizer Krankenhaus könnte ihr entzogen werden. Das hat nur einen einzige Grund: Ihr permanentes Schweigen.

Mehrfach hat sie betont, dass das Sanierungskonzept sei keine öffentliche Angelegenheit, dass kann soweit als verständlich erachtet werden, könnten doch gewisse Details zur Verunsicherung und Abwanderung der noch im Schleizer Krankenhaus Beschäftigten führen. Dass sie aber selbst dem Landrat Thomas Fügmann (CDU) monatelang ihre Sanierungspläne verschweigt ist verantwortungslos. Schließlich ist der Saale-Orla-Kreis zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung verpflichtet. Und er kann sie nicht richtig leisten und Pläne machen, wenn grundlegende Informationen fehlen.

Doch damit ist die Spitze des Eisberges noch nicht erreicht. In einen offenen Brief an die Stadt Schleiz und in ihrem eigenen Kreistag verkündete Schweinsburg, dass das Schleizer Krankenhaus zum derzeitigen Buchwert zurückgekauft werden könne, sollte ihrer Führung nicht mehr vertraut werden. Im Gegensatz dazu sagte sie Entsprechendes nie zu unserem Landrat Thomas Fügmann. Damit ist das Vertrauen der Bevölkerung des Saale-Orla-Kreises in Martina Schweinsburg womöglich vollkommen verloren gegangen. Aber auch die Kreistagsmitglieder aus Greiz sollten sich überlegen, ob sie einer Landrätin, die ihren Nachbarkreis durch ihr Schweigen in einer nahezu hilflosen Lage verharren lässt und zudem über eine käufliche Lösung dieses Problems offenbar mit zwei Zungen spricht, noch vertrauen kann. Falls nicht, sollten die Fraktionen entsprechende Schritte vorbereiten, diesen Misstrauenszustand zu beenden.