Schloss Burgk im Wandel der Zeit

In den 1950er Jahren sah der Blick in den Schlosshof noch anders aus als heute. Eine Bild-Präsentation zeigt, wie sich Schloss Burgk in den vergangenen 100 Jahren verändert hat.

Das Museum Schloss Burgk hat für den Tag des offenen Denkmals, am 13. September, ein besonderes Programm vorbereitet. Von 10 bis 14 Uhr wird zu einem Brunch im Schlosshof eingeladen. Wer mitspeisen möchte, kann sich unter Telefon 03663/425294 anmelden. Von 14 bis 17 Uhr folgt an der gleichen Stelle eine Kaffeetafel.

Ab 10 Uhr können die Besucher eine Präsentation unter dem Titel „75 Jahre Dienst am Bau“ über die baulichen Veränderungen an Schloss Burgk in den vergangenen 100 Jahren erleben.

Für die jungen Besucher wird die Reihe Märchen-Sonntag auch am Denkmaltag fortgesetzt. Dann ist das Figurentheater von Henning Hacke zu Gast und gibt zwei Vorstellung. Um 11 Uhr wird Rumpelstilzchen gezeigt. In einem kleinen Tischtheater, ähnlich den Papiertheatern des 19. Jahrhunderts, ist das bekannte Märchen der Brüder Grimm für zwei Hände inszeniert, heißt es in der Ankündigung. Um 14 Uhr wird dann die Geschichte „Vom Fischer und seiner Frau“ erzählt. Ein Fischer fängt einen Butt, der sprechen kann und lässt ihn wieder frei, sehr zum Ärger seiner Frau Ilsebill. Für sie steht fest, ein sprechender Fisch kann Wünsche erfüllen und sie hat einen. Und der Butt erfüllt den Wunsch. Damit tritt er bei Ilsebill eine Wunschlawine ungeahnten Ausmaßes los. Rastlos, unzufrieden, gierig türmt die Fischerin Wunsch auf Wunsch.

Aber auch Liebhaber der Klassischen Musik kommen auf ihre Kosten. Um 15 Uhr spielen Constanze und Friedemann Fischer ein Konzert für Violoncello und Klavier. Dabei kommen Werke von Johann Sebastian Bach, Wilhelm Friedemann Bach, Ludwig van Beethoven, Peter Tschaikowski, Friedemann Fischer, Camille Saint-Saens, Robert Schumann, Jean Baptiste Breval, Patrick Doyle und Max Bruch zu Gehör.

Da für alle Veranstaltungen nur ein begrenztes Platzangebot zur Verfügung steht, wird um Voranmeldung unter Telefon 03663/4000119 oder per E-Mail an museum@schloss-burgk.de gebeten.