Schloss Burgk lockt mit Musik und Puppenspiel

Das Museum auf Schloss Burgk lädt am kommenden Wochenende zu zwei Veranstaltungen ein. Am Samstag ab 18 Uhr gibt es ein Konzert für Violine und Klavier mit Susanne Richard und Tatiana Kozlova im Rittersaal, am Sonntag russische Märchen mit der Erfurter Puppenspielerin Christiane Weidringer.

Das Konzert mit Susanne Richard und Tatiana Kozlova mit dem Titel „B-B-B: Bach-Beethoven-Brahms“ ist eine Hommage zum 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens. Seit der Barockzeit gilt Deutschland als ein Zentrum der Tonsetzer-Kunst.

Konzertpianistin Tatiana Kozlova (Klavier) ist internationale Preisträgerin des Londoner Klavierwettbewerbs, des Maria-Judina-Klavierwettbewerbs in St. Petersburg. Sie lebt mit ihrer Familie im Alten Pfarrhaus zu Göschitz.

Am Sonntag entführt die Erfurter Puppenspielerin Christiane Weidringer Kinder ab drei Jahren, aber auch Erwachsene in ferne Märchenwelten. Beim Märchen-Sonntag ab 11 Uhr auf Schloss Burgk lädt sie zu „Fünf im Handschuh“ ein und erzählt mit ihrem Figuren- und Handpuppentheater auf spielerische Art und Weise „Mascha und der Bär“ und vier weitere russische Märchen. Weidringer hat mit dem Figurentheater ihre Leidenschaft, Geschichten in einer Welt voller Fantasie zu erzählen und zu spielen, zum Beruf gemacht.

Ihre Ausbildung als Figurenspielerin erhielt sie am Hohnsteiner Puppentheater Harald Schwarz, im Figurentheaterkolleg Bochum, an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart, als Ensemblemitglied des Puppentheaters Waidspeicher und durch die Arbeit als freie Spielerin, Szenografin und Kostümbildnerin. Das Figurentheater „Fünf im Handschuh“ mit Christiane Weidringer findet im Rittersaal statt.

Aufgrund des begrenzten Platzangebots ist eine Anmeldung erforderlich. Kartenvorbestellungen für beide Veranstaltungen sind möglich über Telefon 03663/400119 und per E-Mail museum@schloss-burgk.de.