Schloss Burgk: Rauchwarnmelder schlägt Alarm

In den Samstagmorgenstunden suchten Schleizer und Möschlitzer Feuerwehrleute das weltberühmte Schloss Burgk auf. Es war allerdings keine Freizeit-, sondern eine "Einsatzfahrt bei extremer, nicht ungefährlicher Glätte", wie es in einer Mitteilung der Freiwilligen Feuerwehr aus der Kreisstadt heißt.

Ein Rauchwarnmelder im Treppenturm des Schlosses hatte um 9.03 Uhr ausgelöst und die Kameraden rückten pflichtgemäß aus. Letztlich sei es zwar wieder einmal nur eine Fehlauslösung der zur Zeit im Umbau stehenden Brandmeldeanlage der historischen Anlage. "Doch ernst nehmen muss man die Alarmierung auf jeden Fall", heißt es in der Einsatzdokumentation. "Gegen 11 Uhr waren alle Einsatzfahrzeuge wieder einsatzbereit an ihren Standorten", heißt es abschließend in der Mitteilung.

Sanierungsarbeiten im Schloss

In dem wegen der Corona-Pandemie ohnehing geschlossenen Schloss werden aktuell Sanierungsarbeiten durchgeführt, was ein Gefährdungspotenzial darstelle, so die Freiwillige Feuerwehr Schleiz. In den vergangenen Wochen und Monaten soll es Tage und Nächte mit gleich mehreren Fehlalarmierungen gegeben haben. Solche Einsatzfahrten werden der Kreisverwaltung von der Stadt Schleiz grundsätzlich in Rechnung gestellt, heißt es.