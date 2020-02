Schloss Burgk übergibt Duden-Archiv an die dudenker

Das auf Schloss Burgk aufgebaute Duden-Archiv wurde am Donnerstag als Dauerleihgabe an die Arbeitsgruppe dudenker und damit an das Museum im Rutheneum zu Schleiz übergeben. In diesem Gebäude, in dem sich bis 1923 das „Fürstliche Gymnasium zu Schleiz“ befand, war Dr. Konrad Duden von 1869 bis 1876 als Schuldirektor tätig. Der Gymnasiallehrer schuf das nach ihm benannte Rechtschreibwörterbuch der deutschen Sprache, den Duden, und beeinflusste damit Ende des 19. Jahrhunderts maßgeblich die Entwicklung einer einheitlichen Rechtschreibung im deutschen Sprachraum.

Die 1961 vom Kulturbund Schleiz anlässlich des 50. Todestages Konrad Dudens veranstaltete Ehrung gab den Anstoß zur Gründung eines Duden-Archivs im Museum Schloss Burgk. „Unter der Leitung von Manfred Ungelenk wurde eine umfangreiche Sammel- und Suchaktion durchgeführt, bei welcher Objekte und Dokumente für das neu gegründete Duden-Archiv aus Bibliotheken, Archiven und auch aus Privatbesitz erworben werden konnten. Den Grundstock des Duden-Archivs bildeten Handschriften, Bücher, Bilder und Dokumente zum Leben und Wirken Konrad Dudens. Durch Ankäufe und Stiftungen sowie eine großzügige Schenkung an Duden-Ausgaben des damaligen VEB Bibliographisches Instituts Leipzig konnte das Duden-Archiv erweitert werden und umfasst heute über 180 Titel“, teilte Julia Weiß vom Besuchermanagement des Museums auf Schloss Burgk mit.

Schleizer Duden von 1872 im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt stehen seit der Gründung die Duden-Ausgaben, darunter ein Exemplar von ganz besonderem Wert und Interesse, das heute weltweit nur noch in wenigen Ausgaben existiert: der später so genannte „Schleizer Duden“ von 1872. Vor Erscheinen dieses Buches waren Dudens Vorschläge zur Vereinheitlichung der deutschen Rechtschreibung lediglich 1871 im Jahresbericht des Schleizer Gymnasiums veröffentlicht worden. Dieser, ebenso wie alle Jahresberichte, die unter dem Direktorat Dudens in Schleiz erschienen, gehören zum Bestand des Duden-Archivs. Neben handschriftlichen Briefen sowie zahlreichen Fotografien beispielsweise mit seinem Kollegium gehören auch ausgefallene Duden-Ausgaben zum Bestand. Dazu zählen beispielsweise ein 18-bändiger vollständig in Braille-Schrift gedruckter Blinden-Duden oder verschiedene fremdsprachliche Bilderduden, darunter Deutsch-Norwegisch-Finnisch und Deutsch-Serbisch-Griechisch. Eine Gedenktafel mit der Aufschrift: „Hier wirkte 1869-1876 Dr. Konr. Duden der Meister der deutschen Rechtschreibung“, die sich ehemals am Rutheneum in Schleiz befand und im Zweiten Weltkrieg durch Bombensplitter beschädigt worden ist, wird nach der Verwahrung im Duden-Archiv nun dauerhaft an das Rutheneum zurückgegeben.

Virtueller Duden mit QR-Codes geplant

Im neu gestalteten Museum in Schleiz werden die Objekte des Burgker Duden-Archivs einen Beitrag zur Darstellung des Lebens und Wirkens Konrad Dudens sowie zur Ausgestaltung des geplanten Orthografikums leisten. Manfred Eckstein zeigte sich im Namen der Arbeitsgruppe dudenker überglücklich, diesen Fundus als Dauerleihgabe zu erhalten: „Wir werden dieses Material auswerten und eine Duden-Bibliothek aufbauen.“ Die dudenker werden in der nächsten Woche einen gekauften Buchscanner erhalten, mit dem Vorlagen bis A3 eingelesen werden können. Wertvolle Originale sollen in Archivräumen bei gleichbleibenden klimatischen Verhältnissen aufbewahrt werden, während Besucher in den Reproduktionen blättern könnten. Der Scanner liefert bearbeitbare PDF-Dokumente, die Schleizer Gymnasiasten in einer Informatik-Projektarbeit zu einem virtuellen Duden verarbeiten wollen. Im Schleizer Duden-Museum werde es ab dem Internationalen Museumstag am 17. Mai QR-Codes geben, die Besucher vor Ort mit ihrem Smartphone einlesen können. Damit werden sie zu einer Internetseite mit Inhalten zur deutschen Sprache weitergeleitet, die sie auch zuhause öffnen können, erklärte Günther Rocktäschel von den dudenkern.

„Wir Museen und Einrichtungen im Landkreis suchen miteinander Verbindendes. Das ist im Saale-Orla-Kreis eindeutig die Sprache und das Wort. In Schleiz gibt es Duden, wir haben auf Schloss Burgk die Künstlerbücher- und Exlibris-Sammlung, in Pößneck werden Bücher gedruckt, in Neustadt gibt es eine Museumsdruckerei, auf Burg Ranis die Literaturtage und das Lemnitzer Schloss erinnert an den Sprachforscher Hans Conon von der Gabelentz“, sieht Sabine Schemmrich, Museumsleiterin auf Schloss Burgk, Möglichkeiten der Zusammenarbeit bei Forschung, Ausstellungen und Besucherlenkung.