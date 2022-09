Schloss Burgk: Wenn der kleine Rabe auf der Kulturspur wandelt

Burgk. Tag des offenen Denkmals auf Schloss Burgk mit einem Puppentheater, Orgelkonzert, Fotoausstellung und Sonderführungen

„Der Schnabelsteher“ heißt das Märchenspiel nach Motiven der gleichnamigen Erzählung von Rafik Schami, das am Tag des offenen Denkmals, 11. September, auf Schloss Burgk aufgeführt wird. Zu Gast ist dort Anna Fülle vom Theater Kokon in Erfurt. Sie führt das Stück um 11 und 14 Uhr auf.

Der kleine Rabe, der alleine von seiner Mutter großgezogen, und von den anderen Raben stets kritisch beäugt wird, entdeckt eines Tages, dass er ein besonderes Kunststück beherrscht. Angezogen von der Legende um den schönen Pfau, der von morgens bis abends sein Rad schlägt, begibt er sich auf den Weg, der auch Gefahren birgt, um dessen Kunststück zu sehen. Enttäuscht bemerkt der Rabe, der Pfau, der von allen anderen Tieren als König verehrt wird, kann nur dieses eine Kunststück, ist außerdem eitel und angeberisch. Das stellt der kleine Rabe in Frage und auch die anderen Tiere wenden sich mehr und mehr dem Raben zu, da der Rabe sein Kunststück mit ihnen teilt. Gemeinsam erfinden sie neue Spiele und Kunststücke, aber das hat Folgen.

Außerdem gibt es von 12 bis 17 Uhr für Kinder eine Mal- und Bastelstation, an der man sich einen eigenen Button gestalten und pressen oder mit Naturmaterialien drucken und einen Stoffbeutel gestalten kann. Um 12.30 Uhr findet unter dem Titel „Kulturspur. Schloss Burgk – ein Fall für den Denkmalschutz“ eine Sonderführung zu den Sanierungs- und Restaurierungsprojekten der vergangenen Jahre statt. Dazu wird in einem der Museumsräume ganztägig eine Fotopräsentation gezeigt.

Ein Orgelkonzert mit Stefan Kothner an der 1743 geweihten Silbermann-Orgel in der Schlosskapelle um 15.30 Uhr rundet das Programm zum Denkmaltag am Sonntag, 11. September, ab. „Bei der Orgel in der Schlosskapelle in Burgk handelt es sich um ein einzigartiges Kulturdenkmal ersten Ranges, das für die Musikgeschichte Mitteldeutschlands einen unersetzbaren Wert darstellt. Durch ihren nahezu in allen Teilen originalen Zustand hebt sich diese Orgel deutlich hervor“, so die Einschätzung von Conny Restle, Direktorin des Musikinstrumenten-Museums beim Staatlichen Institut für Musikforschung Berlin.

Der Eintritt ins Museum ist am des „Tag des offenen Denkmals“ frei. Für die Teilnahme an den Veranstaltungen wird ein Kostenbeitrag erhoben. Anmeldung über Telefon 03663 / 400119