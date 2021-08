Schlosspark-Festspiele im Kurpark Bad Lobenstein suchen Statisten

Bad Lobenstein. Sie wollen an der Inszenierung von „Schlau, schlau, die Frau“ in Bad Lobenstein mitwirken? Hier können Sie sich als Statistin oder Statist bewerben.

Die Komödie „Schlau, schlau, die Frau“, die die Schlosspark-Festspiele im September auf die Bühne bringen, soll eine große und aufwendige Theaterproduktion werden. „Unter der professionellen Regie von Daniel Leistner spielen Amateur-Schauspieler aus Bad Lobenstein und der Region. Aber das Team darf, kann und soll noch verstärkt werden“, heißt es in einer Pressemitteilung der Bad Lobensteiner Stadtverwaltung.

Die Familie Dödel, die in der Neubearbeitung des Moliére-Stücks „Die Schule der Frauen“ bei dem reichen Herrn Arno angestellt ist, besteht nämlich aus vielen Familienmitgliedern, und da dürfen sich gerne noch Tanten und Onkel aller Altersklassen melden. Auch Kinder seien herzlich willkommen, so die Stadtverwaltung.

Verfolgungsjagden, fröhliche Prügeleien, Tränen, Jubel und Tänzchen

Die Statisten haben zwar keinen Text, aber trotzdem viel zu tun. Da gibt es Verfolgungsjagden, fröhliche Prügeleien, Tränen der Rührung, Jubel und sogar ein Tänzchen.

„Wer also schon immer einmal an einer großen Theaterproduktion mitwirken wollte, der ist herzlich willkommen“, heißt es in der Mitteilung abschließend.

Wer mitmachen will, kann sich bei Frau Sievers und Frau Kurtz im Kulturamt melden, unter Telefon 036651 /77154 oder per E-Mail an kultur@bad-lobenstein.de. Oder man kommt einfach bei einer Probe Ende August und Anfang September an einem Samstag oder Sonntagnachmittag um 16 Uhr im Kurpark in Bad Lobenstein vorbei.