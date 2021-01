Schneeglatte Straßen: Lastwagen walzt Leitplanke auf A9 nieder

Aufgrund von Schneeglätte ist es am Dienstagmorgen (5. Januar) zu erheblichen Behinderungen auf der Bundesautobahn 9 gekommen.

Von Oliver Nowak

Schleiz/Hirschberg. Aufgrund von Schneeglätte ist es am Dienstagmorgen zu erheblichen Behinderungen auf der Bundesautobahn 9 gekommen. Besonders zwischen den Anschlussstellen Dittersdorf und Bad Lobenstein rollte zeitweise nichts mehr. Mehrere Lastwagen konnten aufgrund des Schnees die Steigungen nicht erklimmen, andere kamen ins Rutschen und kamen quer zur Fahrbahn zum Stehen.

Ein Lastwagen krachte zwischen den Anschlussstellen Schleiz und Bad Lobenstein gegen kurz nach 7 Uhr in die Mittelleitplanke. Laut erster Meldung der Rettungsleitstelle handelte es sich dabei um einen Verkehrsunfall mit Chemikalien und austretenden Gefahrstoffen sowie einem Verletzten. Daraufhin wurden sieben Feuerwehren aus dem Gefahrgutzug des Saale-Orla-Kreises zum Unfallort am Kilometer 233 auf der A 9 in Fahrtrichtung Berlin alarmiert.

Wie die zuerst eintreffende Freiwillige Feuerwehr Hirschberg feststellte, war beim Einschlagen des Sattelschleppers jedoch nur der Tank auf der Fahrerseite des portugiesischen Lastwagens Leck geschlagen. Die Mittelleitplanke war in Fahrtrichtung Berlin auf einer Länge von rund 100 Metern durch den Lastwagen niedergewalzt worden. Die Einsatzkräfte aus Hirschberg stellten Auffangbehälter unter den aufgerissenen Tank. Bis auf die in der Anfahrt befindlichen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Schleiz wurde der Einsatz für alle anderen Feuerwehren abgebrochen.

Die Einsatzkräfte der Rennstadt Schleiz und aus Hirschberg sicherten die Einsatzstelle ab. Dabei kam auch die Vorwarntafel der Rennstadt-Feuerwehr zum Einsatz, die sowohl optisch als auch über Funk frühzeitig vor einem Unfall warnt.

Nachdem ein Bergefahrzeug den Sattelschlepper von der Leitplanke weggezogen hatte, wollten die Feuerwehrkräfte aus Schleiz den verbliebenden Diesel aus dem Tank pumpen. Dieser war jedoch bereits leer gelaufen. Eine Spezialfirma wurde für die Entsorgung des durch den Kraftstoff kontaminierten Erdbodens zwischen den Mittelleitplanken beauftragt. Die Autobahnpolizei schätzt den Sachschaden auf 45.000 Euro. Wegen der Beschädigungen der Mittelleitplanke ist in dem Bereich aktuell die zulässige Fahrgeschwindigkeit reduziert worden.

Der 25-jährige portugiesische Fahrer des verunfallten Lastwagens blieb unverletzt. Leicht verletzt wurde ein 26-jähriger Feuerwehrmann aus dem Süden des Saale-Orla-Kreises, der aufgrund der Alarmierung zum Autobahnunfall auf dem Weg zu seinem Feuerwehrgerätehaus war. Der Mann kam in Remptendorf gegen 8 Uhr in Fahrtrichtung Liebengrün mit seinem Opel in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich dabei und kam auf dem Dach zum Liegen.