Schnelles Internet für Saalburg-Ebersdorf

Schnelles Internet kommt meist per Glasfaserkabel in die einzelnen Ort.

Saalburg-Ebersdorf.

„Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG) will auch Saalburg-Ebersdorf mit schnellem Internet versorgen. In einigen Bereichen der Umgebung, wurde das bereits erfolgreich umgesetzt oder begonnen. Die UUG als Gmbh & Co. KG hat sich besonders die Erschließung des ländlichen Raumes zur Aufgabe gemacht.

Glasfaser ermöglicht das Laden großer Datenmengen und maximal erreichbare Internetgeschwindigkeit. Lichtsignale werden über ein Bündel dünner Glasfasern geleitet. Diese Technologie ermöglicht Highspeed-Internet. Telefon- und Videokonferenzen, Streaming und auch alles andere ist sogar mit mehreren Geräten gleichzeitig problemlos möglich.

Für Saalburg-Ebersdorf wurde nun die erste Grundlage geschaffen. Der Stadtrat hat der Absicht der Erschließung zugestimmt. Das Projekt werde unabhängig vom Vermarktungserfolg, also unabhängig davon, wie viele Verträge nun geschlossen werden, umgesetzt. Anwohnerinnen und Anwohner sollten wissen, dass es sich um ein offenes Netzwerk handelt. Es werden also keine eigenen Produkte verkauft, sondern Anbieter wie O2 oder Netcom Thüringen werden ihre Verträge dort anbieten. Netcom habe angekündigt, alle bereits bestehenden Verträge in der Region auf Glasfaser zu überführen. Vorhandene Telefonnummern gehen nicht verloren. Diese könnten auch auf andere Anbieter übertragen werden.

Minimalinvasive Techniken für den Hausanschluss

Den Städten oder Gemeinden entstehen keine Kosten. Ist die Umsetzung beschlossen, werde durch ausreichend vorhandene Baufirmen schnell begonnen. Bei zehn eingesetzten Bau-Teams könnte das Gebiet in zehn bis 15 Monaten erschlossen sein. Zwei Verteilerhäuser im Umfeld von 500 Metern sind Voraussetzung. Diese müssten neu gebaut werden und sind aktuell in Ebersdorf sowie zwischen Saalburg und Kulm geplant. Der Strom, den diese Häuser benötigen, wird vom Betreiber getragen.

Anschlüsse werden für jedes Haus vorgesehen. Direkt verlegt wird jedoch nur dort, wo auch ein Vertrag besteht oder geschlossen wurde. Zwei kleine Baugruben werden dann jeweils am Gehweg und am Haus benötigt. Das Kabel für die Hauszuführung wird unterirdisch bis zur Hauswand gelegt. Dabei wird auf minimalinvasive Verfahren, wie zum Beispiel eine Erdrakete, gesetzt. Die Baumaßnahmen lassen den Vorgarten so möglichst unversehrt. Jedoch sei das von den jeweiligen örtlichen Begebenheiten abhängig und wird bei einer Begehung im Vorfeld besprochen.

Auch der richtige Eintrittspunkt ins Haus muss vereinbart werden. Für die Einführung des Glasfaserkabels in das Gebäude wird ein kleines Loch gebohrt und nach Durchführung des Kabels und der Installation an den Hausanschluss ordnungsgemäß wieder versiegelt.

Mit der Verlegung soll eine größtmögliche Flächendeckung erreicht werden. Sollten einzelne Gebäude mehr als 600 Meter entfernt beziehungsweise außerhalb liegen, könnten diese über Fördermittel im Nachgang noch angeschlossen werden.