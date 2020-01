Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schnelles Internet zieht 2020 im Saale-Orla-Kreis ein

Eines der Probleme zahlreicher Wirtschaftsunternehmen und Privathaushalte im Saale-Orla-Kreis wird derzeit beseitigt: der bislang noch unzureichende Internet-Breitband-Ausbau. Das teilte Landrat Thomas Fügmann (CDU) am Donnerstagabend auf seinem Neujahrsempfang in der Wisentahalle in Schleiz mit. An der Veranstaltung nahm auch Seniorkonsul Pavel Reshetnikov vom Generalkonsulat der Russischen Föderation aus Leipzig teil.

Nach dem symbolischen Breitband-Ausbau-Start im März 2019 am Pößnecker Gymnasium „Am Weißen Turm“ sollen alle 37 Schulgebäude im Saale-Orla-Kreis direkte Glasfaseranschlüsse erhalten. Im Fördergebiet befinden sich 3886 Haushalte und 404 Unternehmen, die bisher keinen oder keinen ausreichenden Internet-Anschluss haben. Auch die Campingplätze am Thüringer Meer erhalten bald schnelles Internet, „damit die Gäste die schönsten Urlaubsfotos mit aller Welt teilen können“, so Fügmann. Fördermittel für Breitband-Ausbau von Bund und Land Insgesamt 48 Kommunen seien mit im Boot. Der Breitband-Ausbau kostete drei Jahre Vorarbeit für Antragstellungen, Ausschreibungen und behördliche Vorgänge. Die Gesamtkosten von rund 12 Millionen Euro werden weitestgehend über Fördermittel des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur und des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft getragen. 600.000 Euro sind Eigenmittel der Städte und Gemeinden, über 45.000 Euro Eigenmittel des Saale-Orla-Kreises. Im Saale-Orla-Kreis gibt es 45.122 Wohnungen, darunter 12.159 Vier-, 9484 Drei- und 8540 Fünf-Raum-Wohnungen. Insgesamt gibt 23.981 Wohngebäude im Landkreis. Landrat Fügmann präsentierte den Gästen per Beamer Fotos des vergangenen Jahres und seine Sicht auf die Dinge. So zog er einen Bogen von den Fridays-for-Future-Demonstrationen in Pößneck und Schleiz über den 70-prozentigen Anteil im Landkreis hergestellter erneuerbarer Energien am Gesamtenergieverbrauch zwischen Saale und Orla bis zu seiner Ablehnung vom Windkraft im Wald. Fügmann dankte den Einsatzkräften und für die überregionale Hilfe beim Waldbrand auf einer Fläche von 15 Hektar am Heinrichstein. Er erinnerte an zahlreiche Baumaßnahmen und die positive Bilanz für den Saale-Orla-Kreis nach einem wechselvollen viertel Jahrhundert.