Ralf Adam, Vorstandsvorsitzender des DRK-Kreisverbandes Saale-Orla, schließt sich in seiner Kritik dem DRK-Landesverband an. „Die Kostenträger des Rettungsdienstes können die Kosten für Corona-Schnelltests für die Thüringer Rettungskräfte nicht übernehmen.

Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Auf eine entsprechende Anfrage durch den DRK-Landesverband Thüringen reagierten die Krankenkassen ablehnend. Momentan sehen sich die Krankenkassen dazu gezwungen, mangels einer gesetzlichen Grundlage, eine Kostenübernahme abzulehnen“, beklagte Ralf Adam. Die 110 Mitarbeiter zählende DRK-Rettungsdienst Obere Saale gGmbH betreibt die Notfallrettung und den Krankentransport im Saale-Orla-Kreis.

Die neue Testverordnung des Bundesgesundheitsministeriums sieht zwar eine Übernahme der Kosten für Schnelltests für bestimmte Einrichtungen und Unternehmen vor, jedoch findet sich in der Verordnung kein Hinweis auf den Rettungsdienst. Der Vorstandsvorsitzende des DRK-Landesverbandes Thüringen, Peter Schreiber, zeigt sich enttäuscht: „Das DRK Thüringen ist alarmiert und sieht die Einsatzfähigkeit einzelner Rettungsdienste in Gefahr. Hier wiederholt sich ein Vorgang, der bereits im Frühjahr zu beobachten war: Die Rettungsdienste wurden in der Verordnung einfach vergessen.“

Der Rettungsdienst sei Bestandteil der kritischen Infrastruktur und die Rettungskräfte seien aufgrund drohender Infektionen mit dem Corona-Virus zu den besonders gefährdeten Personengruppen zu rechnen. Hier sei die Politik aufgefordert, schnell Abhilfe zu schaffen, heißt es.