Schnuppertraining mit Stuntman in Grundschule Oettersdorf

Noch vor der Erwärmung ruft ein Grundschüler: „Ich folge Dir auf Youtube.“ Ein anderer Junge sagt: „Ich auch.“ Stuntman Mike Möller aus dem Wurzbacher Ortsteil Heinrichshöhe ist schon bekannt, bevor er den ersten Gruppen der 157 Schülern an der Grundschule Oettersdorf seine Falltechniken erklärt. Ist er in TV- und Kinofilmen meist das Double von Schauspielern, so hat er dank der Videoclips auf seinem Youtube-Kanal selbst in Indien zahlreiche Fans.

„Wir wollen unseren Schülern das reale Leben jenseits von Youtube zeigen und dass man Sport auch zig Geräte machen kann“, sagte Elfie Retzar, Hauptsportlehrerin an der Grundschule in Oettersdorf. Sie sei die Nachbarin von Mike Möllers Lebensgefährtin in Oberböhmsdorf. Beim gemeinsamen Feiern sei man auf die Idee gekommen, den Stuntman an die Oettersdorfer Schule einzuladen.

Prügeleien für Schüler tabu

Wie Prügeleien in Spielfilmen dargestellt werden, das wollte Mike Möller bewusst nicht präsentieren, damit die Schüler das Gesehene nicht auf dem Pausenhof ausprobieren. Der Einmeterzweiundsechzig-Mann zeigte mit seinen Mitstreitern Falk Pöhlmann und Sören Strehlow, wie man als Double im Film spektakulär fällt und sich dabei nicht oder so wenig wie möglich weh tut. Diese Falltechniken durften dann die Schüler alle der Reihe nach auf der Matte ausprobieren. Der freiberufliche Stuntman bot neben Tricks aus der Fallschule auch Akrobatikeinlagen an.

Ende Februar werden Fernsehzuschauer Mike Möller im Film „Nord bei Nordwest“ in der ARD sehen können. In der Krimiserie war der Wurzbacher bereits als Schauspieler in der Rolle des Jan Stein zu sehen. Mike Möller spielte schon einen Gangster im „Tatort“ (ARD), bei „Babylon Berlin“ (Sky/ARD) einen Kommunisten, in „Undercover Love“ (RTL/ORF) einen Taliban und im Kinofilm „Das Morphus-Geheimnis“ ein Kinderdouble. Als Stuntman kam er beispielsweise bei „3 Engel für Charlie“ (2018) mit Kristen Stewart, Naomi Scott und Ella Balinska oder „Die Tribute von Panem - Mockingjay - Teil 2“ zum Einsatz. Insgesamt 126 Filmprojekte im In- und Ausland hat er absolviert, darüber hinaus 20 als Kampfchoreograph und zwölf in anderen Tätigkeiten so auch als so genannter Präzisionsfahrer.

„In zwei Wochen fliege ich nach Chennai in Ostindien, wo ich als Fight Choreographer Kämpfe in Bollywood-Filmen betreuen werde“, sagte Mike Möller. Als er im vergangenen Jahr in Mumbai weilte, hätten ihn zahlreiche Inder von seinem Youtube-Kanal ge- und erkannt. Er hat auf der Videoplattform lediglich 5210 Abonnenten, doch seine Clips würden in den sozialen Netzwerken weltweit kräftig geteilt, sagte er.

Um für seine Rollen fit zu bleiben, nutzt er je zwei Mal wöchentlich eine Sporthalle in Bad Lobenstein sowie in Wurzbach für das Sturz-, Action- und Kampftraining. Darüber macht der einstige Taekwondo-Sportler im Bad Lobenstein Athletikverein Kraftsport, außerdem jeden Tag Stretching.

„Mag schon sein, dass manche Oettersdorfer Schüler nicht mehr den Wunsch äußern, Kosmonaut oder Feuerwehrmann zu werden, sondern nun den Beruf des Stuntman vorziehen“, sagte Mike Möller. Wie fit man dafür sein muss, hat er den Schülern am Dienstag gezeigt.