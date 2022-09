Schön übersichtlich

Oliver Nowak über den Workshop zum Thema Krieg und Frieden für Schüler.

Kurzweilig war der Workshop an der Regelschule in Hirschberg – und kurz. Letzteres lag aber vor allem an dem akuten Lehrermangel, mit der die Schule, wie viele anderen auch, zu kämpfen hat. Wenn von neun Lehrkräften, welche die Schule noch hat, zwei wegfallen, dann fällt auch mal ein Anwesenheitstag für zwei Jahrgänge aus. Und das waren eben die Jahrgangsstufen 8 und 9, bei denen der Bildungsreferent Chris Häßner eigentlich das Thema Krieg und Frieden noch detailreicher ausführen wollte.

Ich empfand die niederschwellige Art, wie der Bildungsreferent mit seinen Fragen die Kinder durch die Turnhalle von links nach rechts und wieder zurück laufen ließ, durchaus interessant. Denn dadurch zeigte sich, wie die Kinder denken, ohne dass sie direkt auf ein Thema angesprochen werden und mit den eigenen Worten antworten müssen. Für die Lehrkräfte kann das durchaus hilfreich sein, schließlich konnten sie mit eigenen Augen sehen, was die Kinder in Bezug auf Krieg und Frieden denken und dass diese sehr verunsichert sind, ob ein Krieg nach Deutschland kommt.