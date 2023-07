Schöne Überraschung für Kindertagesstätte im Saale-Orla-Kreis

Mittelpöllnitz. Über eine 1000-Euro-Spende darf sich eine Kita im Saale-Orla-Kreis freuen. Dort hofft man jetzt auf eine reiche Ernte.

Über ein neues Hochbeet darf sich die Kindertagesstätte Gänseblümchen in Mittelpöllnitz freuen. Das Geld dafür kommt von der Volksbank Vogtland-Saale-Orla. So überreichte Christina Schwenck, Marketingmitarbeiterin des Kreditinstituts, laut einer Mitteilung unlängst einen Spendenscheck in Höhe von 1000 Euro an Nicole König, die Leiterin der Volkssolidaritäts-Kita.

Kita setzt seit zwei Jahren auf das Kneipp-Konzept

Der einzige Kindergarten in Mittelpöllnitz setzt seit zwei Jahren auf das Kneipp-Konzept in der Einrichtung. In diesem Zusammenhang hat das Thema gesunde Ernährung für die Pädagogen einen sehr hohen Stellenwert. Das gesundheitsbewusste Verhalten wird gelernt und gefördert. Unter anderem gibt es einen Barfußpfad und einmal pro Woche einen Tag der gesunden und zuckerfreien Brotbüchse. Hier achten die Kleinen selbst ganz genau darauf, was in ihrer und auch in den anderen Brotbüchsen ist.

Heilkräuter sind neben Lebensordnung, Wasseranwendungen, Bewegung und Ernährung eine der fünf Säulen des Kneipp-Konzeptes. Diese Heilkräuter werden in einem Hochbeet angebaut, von den Kindern geerntet, geschnitten und beispielsweise zu Dips verarbeitet. „Leider ist unser Hochbeet schon ziemlich in die Jahre gekommen. Mit der Spende der Volksbank Vogtland-Saale-Orla eG können wir es endlich ersetzen und hoffentlich noch mehr Kräuter ernten“, freute sich Nicole König, Leiterin der Kita.