Schreiben an Gesundheitsministerin soll „Schlimmeres abwenden“

Mit einem Offenen Brief fordert der Arbeitskreis „Krankenhaus Schleiz muss bleiben“ die Thüringer Gesundheitsministerin Heike Werner (Die Linke) auf, ein deutliches Signal für den Erhalt des Schleizer Krankenhauses nach dem 7. Thüringer Krankenhausplan zu geben -- womit entscheidende Weichen gestellt werden würden. Das Schreiben des Arbeitskreises hat es in sich, es mahnt, klagt an und fordert. Zudem positioniert sich der Arbeitskreis deutlich hinter den Landrat des Saale-Orla-Kreises, Thomas Fügmann (CDU)

Das zeigt zum einen, dass der Arbeitskreis eng mit dem Landrat zusammenarbeiten will, zum anderen zeugt es von der Dringlichkeit, welche die Unterzeichner in dem Appell an die Gesundheitsministerin sehen. „Ein vorsätzliches Missmanagement, seitens der Verantwortlichen des Landkreises beziehungsweise des Krankenhauses Greiz, geht zulasten des Schleizer Krankenhauses. Durch die zunehmende Ungewissheit bei den beschäftigten Mitarbeitern, wie es mit dem Krankenhaus weitergeht und den zunehmenden Kündigungen seitens der Arbeitnehmer, speziell von Ärzten und Pflegefachkräften, gerät mittlerweile auch die Abteilung für Chirurgie und Akutdiagnostik in Gefahr, so dass letztendlich die endgültige Schließung des Schleizer Krankenhauses befürchtet wird“, heißt es alarmierend in dem Offenen Brief an die Gesundheitsministerin.

Signal hätte eine doppelte Wirkung

Eingangs beschreiben die Verfasser des Offenen Briefes bislang Bekanntes: die Schließung der Fachabteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe aufgrund von Fachärztemangel. Seit diesem 21. Februar werde das Schleizer Krankenhaus nicht mehr nach dem 7. Thüringer Krankenhausplan betrieben. Deshalb fordert der Arbeitskreis „sehr zeitnah ein Signal für den Erhalt des Schleizer Krankenhauses nach dem geltenden 7. Thüringer Krankenhausplan“ von der Gesundheitsministerin.

Der Offene Brief, den der Arbeitskreis "Krankenhaus Schleiz muss bleiben!“ an die Thüringer Gesundheitsministerin geschrieben hat. Foto: Arbeitskreis „Krankenhaus Schleiz muss blieben!“

Diese Signal hätte gleich doppelte Wirkung. Zum einen würde damit nach Ansicht des Arbeitskreises den Mitarbeitern des Schleizer Krankenhauses damit die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes garantiert. Zum anderen würde dadurch dem Landrat Thomas Fügmann die ersten Metern des Weges geebnet, zielführende Gespräche mit neuen potenziellen Trägern zu führen. Denn dafür braucht Fügmann die Beauftragung durch den Kreistag, die in Zeiten der Corona-Pandemie und die deshalb in Kraft getretene Verordnungen nicht so einfach zu bekommen ist. „Die Eil-Bedürftigkeit, dafür Thomas Fügmann durch den Kreistag des Saale-Orla-Kreises zu beauftragen, ist unverkennbar“, schreiben die Verfasser des Offenen Briefes.

Verordnung greift für Kreistagssitzung

Damit wird ein direkter Bezug auf die neuste Verordnung des Freistaates Thüringen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 genommen. Denn in Paragraf 3 sind ausdrücklich Sitzungen eines Kreistages erlaubt, „wenn die Erledigung einer Angelegenheit nicht ohne Nachteil für die Gemeinde, den Landkreis oder deren Verband aufgeschoben werden kann.“ Das Ziel aller müsse darauf gerichtet sein, zusammen mit dem Landrat, den Fraktionsvorsitzenden des Kreistages, den Kreistagsmitgliedern, der Landesregierung und dem Landesverwaltungsamt schnellstmöglich eine Lösung für das Krankenhaus Schleiz nach dem 7. Thüringer Krankenhausplan zu erreichen, „um Schlimmeres abzuwenden“, heißt es im Schreiben.

„Alle bisherigen Bemühungen, von der Greizer Landrätin Martina Schweinsburg, Informationen über die Zukunft des Schleizer Krankenhauses zu erhalten, waren sowohl von kommunaler als auch medialer Ebene vergebens“, schreibt der Arbeitskreis weiter und prangert damit die besondere Informationspolitik der Greizer Landrätin an, die dem Thüringer Gesundheitsministerium wohlbekannt ist.

Insbesondere vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie bräuchten die Menschen eine klare Stellungnahme zur Zukunft des Schleizer Krankenhauses. Der Bevölkerung müsse dringend eine ortsnahe Gesundheitsversorgung garantiert werden. Was nicht ausdrücklich in dem Offenen Brief steht, ist die Forderung, dem Landkreis Greiz den Versorgungsauftrag für das Schleizer Krankenhaus zu entziehen. Das macht das Schreiben diplomatischer.

Bevölkerung braucht Garantie für Gesundheitsversorgung

De facto wird der Entzug des Versorgungsauftrages aber indirekt angedeutet. Denn wenn auf den Offenen Brief die von Arbeitskreis erhoffte Antwort kommt, ist der Entzug des Versorgungsauftrages nur noch Formsache, sobald Fügmann Verhandlungen mit potenziellen Trägern aufnehmen würde.