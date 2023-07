Schüler-Ferienticket im Saale-Orla-Kreis noch bis zum 20. August nutzbar

Saale-Orla-Kreis. Jugendliche können grenzenlos Bus, Bahn und Straßenbahn fahren. Welche zwei Ticket-Varianten es gibt.

Der Sommer ist in vollem Gange und auch bei den Sommerferien ist erst Halbzeit. Es lohne sich deshalb auch weiterhin, ein Schüler-Ferienticket zu kaufen, denn damit seien Schüler gut und günstig mit Bussen, Bahnen und Straßenbahnen in Thüringen unterwegs, verspricht die Bus & Bahn Thüringen e. V in einer Pressemitteilung.

Mit dem Ticket seien bis zum letzten Ferientag am 20. August 2023 Schwimmbad, Zeltplatz, Kletterpark, Freunde oder Verwandte und viele andere Ziele unabhängig von den Eltern erreichbar.

Zwei Varianten des Tickets

Das Schüler-Ferienticket Thüringen ist in zwei Varianten erhältlich: Das Schüler-Ferienticket kostet 32 Euro und berechtigt zu beliebig vielen Fahrten in allen Bussen, Nahverkehrszügen (2. Klasse) und Straßenbahnen der beteiligten Verkehrsunternehmen. Das Schüler-Ferienticket Mini für 16 Euro ermöglicht beliebig viele Fahrten bei den beteiligten Regionalbusunternehmen.

Beide Tickets sind bei den beteiligten Verkehrsunternehmen, zum Beispiel der Kombus, erhältlich. red

Mehr Infos zu den beteiligten Verkehrsunternehmen gibt es unter www.sft-thueringen.de