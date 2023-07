Schulbänke für Uganda: Saale-Orla-Kreis und Vogtlandkreis engagieren sich

3306: Annett und Michael Rischer zeigen eine Puppe und einen Ball, Spielzeug, welches die Kinder in Uganda selbst aus Bananenblättern basteln. Den Ball bekamen sie geschenkt. Freude über die neuen Schulbänke bei den Kindern in Uganda. Sauberes Wasser ist wichtig für die Menschen in Uganda.

Pausa/Schleiz. Filmemacher aus Pausa und eine Lehrerin aus Schleiz gehören zu einem Team, das vor allem die Kinder in dem afrikanischen Land unterstützt.

Ihre Hilfe für Uganda geht weiter: Filmemacher Annett und Michael Rischer aus Pausa haben seit acht Jahren Projekte in dem afrikanischen Land, die vor allem Kindern helfen. Regelmäßig nach Uganda zu reisen, um ihre Projekte zu betreuen, zu sehen, wie sie sich entwickeln und Neues anzuschieben, gehört für sie dazu. Auch Lehrerin Inka Söll aus Schleiz war schon mit vor Ort. Bei der jüngsten Reise wurden sie von einem Kamerateam des MDR begleitet.

Annett und Michael Rischer zeigen eine Puppe und einen Ball, Spielzeug, welches die Kinder in Uganda selbst aus Bananenblättern basteln. Den Ball bekamen sie geschenkt. Foto: Simone Zeh

Wichtig ist den Rischers, den Menschen in Uganda Hilfe zur Selbsthilfe zu geben und Mitstreiter hierzulande zu finden. Das gelang ihnen jetzt mit dem Rotaryclub Plauen, dem Verein „Wasser ohne Grenzen“ Leipzig und erneut mit dem Verein Global Social Network des Weltumradlers Axel Brümmer aus Saalfeld.

Eigentlich verfügt Uganda über genügend Wasser, meint man. Nur ist dieses nicht kontinuierlich da, weil es lange Trockenzeiten gibt. Wassertanks machen deshalb Sinn, denn unsauberes Wasser führt zu Erkrankungen, besonders bei Kindern. Doch in den ländlichen Regionen, in Slums und deren Schulen sind Wassertanks rar.

„Wir wollten deshalb an fünf Schulen Wassertanks aufstellen“, so Michael Rischer, der auch Rotarier ist. 10.000 Liter Wasser fast ein Tank. „Die Fundamente bauten die Einheimischen.“ Die Tanks wurden dann an Schulen im Westen des Landes sowie in einen Slum von Kampala aufgebaut. Ein sechster Tank ging an ein Gesundheitszentrum auf dem Land. Das war noch nicht alles.

„Für unsere Bänke in Schulen gab es inzwischen eine Warteliste“, erinnert sich Michael Rischer. Inzwischen sind 22 Schulen mit neuen Sitzbänken und Tischen für die Kinder ausgerüstet. Auch Stifte, Hefte und Bücher wurden ausgegeben. Afripads waren für die Mädchen bestimmt, die sonst an den Tagen ihrer Periode nicht zur Schule gehen konnten und so vom Lernen ausgeschlossen bleiben.

Einfach helfen und den Kindern durch Bildung die Chance auf ein besseres Leben geben, das liegt den Rischers am Herzen. „Seeda for the Futer“ (Saat für die Zukunft) heißt deshalb auch die neue CD, die dieses Jahr noch erscheinen soll. Kinder und Erwachsene aus Uganda singen Lieder, wie „Music is a Bridge“ (Musik ist eine Brücke). Michael Rischer: „Musik ist die schönste Sprache der Welt.“ Sie verbindet die Menschen über alle Hindernisse und Grenzen hinweg.