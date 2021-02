Schwer verletzt: Auto erfasst im Saale-Orla-Kreis Dreijährige vor Kindergarten

Das kleine Mädchen wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam per Hubschrauber in ein Krankenhaus.

Laut Medienberichten wollte das dreijährige Mädchen in Hirschberg auf dem Rückweg vom Kindergarten eine Straße überqueren. Hierbei wurde das Kind von einem Auto erfasst und verletzt. Ein Rettungshubschrauber war vor Ort im Einsatz, um die Dreijährige in ein Krankenhaus zu bringen.

Als die ortsansässige Feuerwehr alarmiert wurde, soll noch nicht genau bekannt gewesen sein, was passiert war. Später stellte sich heraus, dass es sich um das Kind eines Kameraden handelt. "Weil wir das Kind kennen, ist es sehr schwierig. Wir werden den Papa in ein Klinikum begleiten. Die Kameradschaft ist sehr wichtig", schildert Mirko Narosch, Stadtbrandmeister der Feuerwehr Hirschberg, laut Medienberichten. Die zuständige Landespolizeiinspektion Saalfeld will sich noch am Freitagabend zum Vorfall äußern.

