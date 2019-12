Zum Schweren Rüstsatz gehören ein Spreizer, den Toni Hammerschmidt (l.) in den Händen hält sowie eine Schere, die von Niklas Militzer (r.) präsentiert wird. Stadtbrandmeister Mark Militzer (2.v.l.) hatte die neue Technik im Gerätehaus an die Einsatzkräfte - mit Wehrführer Michael Militzer an der Spitze - übergeben.

Schwerer Rüstsatz für Einsatzkräfte der Feuerwehr in Gefell

Nach der Drohnenübergabe an die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr in Gefell, gibt es aus dem dortigen Gerätehaus noch weiteres zu vermelden: So konnte Stadtbrandmeister Mark Militzer vor wenigen Tagen einen Schweren Rüstsatz der Firma Weber übergeben. Eingesetzt werden kann dieser unter anderem zum Befreien von in Fahrzeugen eingeschlossenen Personen. „Zu diesem Rüstsatz gehört der Rettungsspreizer SP 64 BS – übrigens der größte, der zu dieser Zeit in dieser Serie gebaut wurde. Dazu kommt noch eine Rettungsschere RSU 210 mit einer Schnittbreite von 210 Millimetern und einer Schneidkraft von über 100 Tonnen. Nicht zu vergessen ein Aggregat, das für deren Einsatz benötigt wird“, erklärte Mark Militzer in diesem Rahmen. Ihren Platz hat diese neue Technik auf dem Tanklöschfahrzeug der Wehr. Realisiert wurde besagte Ersatzbeschaffung mit einem Wert von rund 18.000 Euro über die Stadt Gefell – abgelöst wird damit ein Gerät aus den 1990-er Jahren, welches nicht mehr zeitgemäßer Standard war.