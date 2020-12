Der Fahrer dieses VW Polo wollte eigentlich nach links in den Langen Weg abbiegen. Durch den Gegenverkehr wurde das Auto mehrere Meter weit in den Straßengraben geschleudert. Wie hoch die Geschwindigkeit des entgegenkommenden Pkw Kia war, soll nun ein Gutachten klären.

Bad Lobenstein Wenn es in der Hirschberger Straße am Abzweig zum Langen Weg kracht, sind die Folgen oft drastisch

Schwerer Unfall in Bad Lobenstein setzt alte Debatte wieder in Gang

Der schwere Verkehrsunfall zu Heiligabend im Einmündungsbereich Hirschberger Straße/Langer Weg hat eine neuerliche Diskussion zur Verkehrssicherheit in diesem Abschnitt ausgelöst. Wie unsere Redaktion erfuhr, werde sich möglicherweise der Stadtrat in einer seiner nächsten Sitzungen des Themas annehmen. Primär zuständig allerdings ist die Verkehrsbehörde im Landratsamt.

Gutachter klärt Unfallursache

Noch ist der genaue Unfallhergang ungeklärt. Die Polizei hat einen Gutachter herangezogen, dessen Untersuchungen feststellen sollen, wie es zu dem schweren Zusammenstoß der Fahrzeuge kommen konnte. Klar ist bislang nur, dass ein aus Richtung Stadtmitte kommender Pkw Kia frontal mit einem aus Richtung Saaldorf kommenden VW Polo, der nach links in den Langen Weg abbiegen wollte, zusammengestoßen war.

Der Polo war mehrere Meter weit in den Straßengraben rechts der Fahrbahn geschleudert worden, der Kia stieß gegen einen im Langen Weg am Stop-Schild wartenden Nissan. Insgesamt waren zwei Fahrzeuginsassen des Pkw Kia sowie der Fahrer des VW Polo schwer verletzt worden, ein weiterer Fahrzeuginsasse zog sich leichte Verletzungen zu. An beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Schwerer Verkehrsunfall in Bad Lobenstein

"Zebras" könnten Verkehr bremsen

Schon 2014 war im Stadtrat darüber diskutiert worden, mit mehr Zebrastreifen das Überqueren von Fahrbahnen in der Kurstadt für Fußgänger sicherer zu machen und den Fahrzeugverkehr in neuralgischen Bereichen abzubremsen. Das könnte in der Hirschberger Straße beispielsweise durch Zebrastreifen im Bereich der Verkehrsinsel erfolgen, wo die Bundesstraße 90 zwischen dem Wohngebiet Gallenberg und dem Gewerbegebiet mit seinen Einkaufsmärkten häufig von Fußgängern überquert werden muss.

Doch bislang scheiterten die Stadtratsfraktionen von Bad Lobensteiner Bürgerliste (LBL) und Aktiv Unabhängig Fair (AUF) mit ihren Vorstellungen bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde.

Verkehrsbehörde entscheidet

Gängige Praxis ist es, dass die Verkehrsbehörde bei Anträgen auf verkehrsrechtliche Maßnahmen Besichtigungen vor Ort durchführt und hierzu beispielsweise Vertreter von Polizei, Straßenbaulastträger und dem jeweiligen kommunalen Ordnungsamt hinzuzieht. Auch der Verkehrsknoten Hirschberger Straße/Langer Weg war schon seit dessen Bau immer wieder Gegenstand verschiedener Diskussionen, beispielsweise als es um den Bau einer Einzäunung ging, die einen frühzeitigen Blick beim Verlassen des Langen Weges auf die Hauptstraße versperrt.

"Laut Bauordnungsamt ist die gesetzlich geforderte Sichtweite gegeben, womit der Bau dieser Einfriedung zu genehmigen war", erinnert sich ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Eine Maßnahme sei seinerzeit allerdings die Auswechslung des Vorfahrtsschildes durch ein Stop-Zeichen gewesen, womit beim Verlassen des Langen Weges zwingend vorher anzuhalten ist.

Neue Einmündung wird gerne genutzt

Die Praxis ist eine andere. Der stadtauswärts fließende Verkehr beschleunigt oftmals weit über die höchstzulässigen 50 km/h hinaus, abbiegende Fahrzeuge werden - trotz Verbot durch die entsprechend schraffierte Fahrbahnmarkierung - überholt, aus dem Langen Weg wird gerne schnell hinausgeschnippt. "Ich verlasse das Gewerbegebiet nur noch über die neue Zufahrtsmöglichkeit bei der Firma Riedel", sagte eine Bad Lobensteinerin, "dort ist es viel sicherer." Es gab indes auch schon Wünsche, die höchstzulässige Geschwindigkeit in der Hirschberger Straße zu erhöhen, erfuhr unsere Redaktion aus dem Rathaus. Weil es nach dem Abzweig zum Langen Weg keinen Bürgersteig mehr gibt, wolle mancher dort offiziell mit 60 oder 80 km/h fahren dürfen.