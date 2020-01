Sechs fahrerlose Shuttle-Busse im Personennahverkehr

In Rehau, Hof und Kronach werden schon bald jeweils zwei fahrerlose Shuttle-Busse im öffentlichen Personennahverkehr unterwegs sein. Damit werden die drei Städte und ihre Landkreise Hof und Kronach zu Modellregionen für das autonome Fahren. Einen Großteil der Kosten von rund 15,3 Millionen Euro übernimmt das Bundesverkehrsministerium.

In Rehau übergab am Dienstag Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) die Förderbescheide mit einer Gesamtsumme von zwölf Millionen Euro an die Beteiligten des Projektes. Dabei handelt es sich nicht nur um die beteiligten Städte und Landkreise und die DB Regio, sondern auch um die Hochschulen der Region sowie Technologieformen. Geleitet wird das Konsortium vom Autozulieferer Valeo, der in Kronach einen Forschungsschwerpunkt für autonome Mobilität gegründet hat. Bundesweit ist es erst der zweite Modellversuch dieser Art in ganz Deutschland. Bislang gab es einen solchen fahrerlosen Bus nur im niederbayerischen Bad Birnbach, wo seit dem Herbst 2017 ein Versuch gestartet wurde.

Längste Teststrecke in Kronach

In Hof, Rehau und Kronach soll in den kommenden zwei Jahren nun erprobt werden, wie sich solche Busse in den öffentlichen Personennahverkehr einbinden lassen. Die Einwohner und Besucher der drei Städte sollen die sechs Busse nach einer Startphase selbst erproben können. In Hof ist geplant, dass die Shuttles den Hauptbahnhof mit dem geplanten neuen Busbahnhof und der Innenstadt verbinden. In Rehau sollen sie im Pendelverkehr zwischen den verschiedenen Werken der Rehau AG im Stadtgebiet verkehren.

In Kronach ist die längste Teststrecke geplant. Sie soll den Bahnhof mit dem Ortsteil Neuses, Sitz von Valeo, verbinden. Die Minibusse stammen von dem französischen Hersteller Navya, einer Beteiligung von Valeo, der schon Erfahrungen in andern Modellversuchen gesammelt hat. Sie sollen mit weiteren Details des Projekts im Februar bei einer weiteren Pressekonferenz in Kronach vorgestellt werden.

Bundesverkehrsminister Scheuer machte in Rehau deutlich, dass er sich von dem Projekt eine Steigerung der Lebensqualität im ländlichen Raum erwarte. Hier seien andere Antworten erforderlich als in den Städten. Noch aber werde das Thema Mobilität fast ausschließlich aus der Perspektive der Metropolen betrachtet. Scheuer sagte, bei dem Versuch komme es nach seiner Meinung maßgeblich darauf an, „das Interesse und die Begeisterung der Bevölkerung im ländlichen Raum für neue Lösungen“ zu wecken. Für Oberfranken kündigte der Minister weitere erfreuliche Nachrichten an: In der kommenden Woche werde die Elektrifizierung der Bahnlinie Hof–Regensburg beschlossen.