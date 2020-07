Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sechs neue Kombus-Busfahrer in der Region

Auf dem Kombus-Betriebshof in Saalfeld stellten sich am vergangenen Mittwoch und Donnerstag sieben Jugendliche der von der IHK bestellten Prüfungskommission für Berufskraftfahrer im Personenverkehr. Die Auszubildenden der Kombus und der Personenverkehrsgesellschaft Greiz (PRG) absolvierten bei der berufspraktischen Prüfung fünf anspruchsvolle Komplexe, heißt es in einer Mitteilung.

Die Überprüfung der Verkehrssicherheit eines Fahrzeugs sei eine der wichtigsten Voraussetzungen zur Teilnahme am Straßenverkehr. Die Prüflinge führten deshalb zuerst eine umfangreiche Abfahrtskontrolle durch. Kombus-Ausbildungsleiter Michael Algermissen sagte: „Die Kontrolle beim Bus erfolgt noch gründlicher als beim Pkw, da man zusätzlich die Verantwortung für die Fahrgäste trägt. Eine einwandfreie Funktion von Bremsen, Reifen, Motor, Elektronik Türen, Heizung, Feuerlöscher und Notmeldesystemen und die ausreichende Vorhaltung aller Betriebsstoffe ist unbedingt notwendig. Bis hin zur Funktionsfähigkeit des EG-Kontrollgerätes muss jeder Auszubildende in der Lage sein, diesen Check durchzuführen und dem Prüfer zu erläutern.“

Defekte beheben können

Wenn es im Straßenverkehr mal eng wird, sei souveränes Reagieren gefragt. Deshalb standen im folgenden Komplex die Grundfahraufgaben auf dem Programm: Das Slalom-Rückwärtsfahren, das Einfahren in eine Haltestelle, das Auffahren auf eine Arbeitsgrube, das Einfahren in eine Parklücke und das Wenden in drei Zügen. Anschließend mussten die Prüflinge bei der sogenannten Störungssuche einen simulierten Defekt am Bus erkennen und die Möglichkeiten der Beseitigung erläutern.

Für denjenigen, der beruflich am Steuer eines Busses sitzt, sei es mit dem reinen Lenken des Fahrzeuges nicht getan. Deshalb sei das Kundengespräch ein weiterer wichtiger Bestandteil der Prüfung.

Vor dem Erteilen von Auskünften stehe in der Praxis natürlich das verkehrssichere Bewegen des Busses. Eine 45-minütige Prüfungsfahrt durch Saalfeld schloss die Prüfung ab. Hier sei es insbesondere auf die komfortable Beförderung von Fahrgästen durch gleichmäßiges Beschleunigen, ruhige Fahrweise und ruckfreies Bremsen angekommen. Die Auszubildenden müssten über Kenntnisse zur sicheren Führung des Busses sowie die umweltbewusste und energiesparende Fahrweise verfügen.

Alle Jugendlichen hätten die praktischen Prüfungsaufgaben erfolgreich bestanden. Paula Lindow, Lisa-Marie Röse, Noah Schulz, Moritz Mühlmann, Maik Christoph Gründer und Jeremy Köhler würden jetzt das Kombus-Team verstärken und fahren in Rudolstadt, Saalfeld und Pößneck.