Hozan Omar (links) und Karina Wagenleitner übernahmen am Donnerstag im Bad Lobensteiner Diakonieladen die Bewirtung, dazu gehörten auch selbstgemachte gefüllte Weinblätter.

Selbstgemachte kulinarische Leckerbissen in Bad Lobenstein

Bad Lobenstein. Im Rahmen der Interkulturellen Woche gab es Baklava, Pierogi, Teignüsse mit Kondensmilch und vieles mehr.

Ein besonderer Mittagstisch lockte zahlreiche Gäste am Donnerstag in den Bad Lobensteiner Diakonieladen. Im Rahmen der Interkulturellen Woche gab es Baklava, Pierogi, Teignüsse mit Kondensmilch und vieles mehr. „Die Soljanka war schnell ausverkauft“, erklärt Karina Wagenleitner (rechts), die derzeit ihren Bundesfreiwilligendienst im Diakonieladen absolviert. Die gefüllten Weinblätter sind ein Familienrezept von Hozan Omar, die aus dem Irak stammt und mit ihrer Familie nun in Bad Lobenstein wohnt.