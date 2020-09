Seniorin und Hochschwangere nach Unfall bei Oettersdorf verletzt

Auf der Straße zwischen Oettersdorf und dem Kreisverkehr Dittersdorf hat sich am Freitag gegen 9.50 Uhr am Abzweig nach Tegau ein schwerer Unfall ereignet. Dabei wurde eine Seniorin und eine hochschwangere Frau zum Teil schwer verletzt. Offenbar war die 85-jährige Seniorin aus Richtung Tegau kommend mit ihrem Seat in den Kreuzungsbereich gefahren, ohne auf die Vorfahrtsberechtigte 29-Jährige in ihrem Audi zu achten, die aus Richtung Oettersdorf kam.

Dadurch kam es in dem Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die linke Front des Audis krachte in den linken Fondbereich des Seats, der durch den Aufprall um 180 Grad gedreht wurde. Die Hinzugerufene Schleizer Stützpunktfeuerwehr übernahm zusammen mit Rettungsdienst und Notarzt die medizinische Betreuung der Unfallopfer und befreite die beiden Frauen aus den Fahrzeugen.

Bei dem Verkehrsunfall wurden zwei Frauen teils schwer verletzt. Foto: Oliver Nowak

Sowohl die Seniorin als auch die hochschwangere 29-jährige wurden zu weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr reinigten die Straße von Fahrzeugtrümmern und ausgelaufenen Betriebsflüssigkeiten. Aufgrund des Unfalls musste die Straße zeitweise voll gesperrt werden. In Richtung Schleiz entwickelte sich in der Folge ein etwa ein Kilometer langer Stau.

