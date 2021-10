Serien-Einbrüche in Schleizer Kleingartenanlage

Oschitz. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Montagnachmittag meldeten sich Kleingartenanlagenbesitzer aus Schleiz-Oschitz und teilten der Polizei mehrere Einbrüche in verschiedene Gärten mit.

Unbekannte drangen vermutlich im Laufe der zurückliegenden Woche in mehrere Gärten/ Gartenlauben und Nebengelasse durch das Aufbrechen von Türen, Fenstern und Schlössern ein. Es wurden mehrere elektronische Geräte und Werkzeuge entwendet. Möglicherweise transportierten die Diebe ihre Beute mit einem Fahrzeug ab.

Die Tatzeit kann die Polizei nicht abschließend eingrenzen, jedoch werden von der Polizei unter 03663-4310 Zeugen gesucht, welche in der kürzlichen Vergangenheit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kleingartenanlage in der Kulmgasse in Oschitz bemerkt haben.

Audi-Fahrer baut in Schleiz bei Flucht vor Polizei Unfall

