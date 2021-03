Sieben-Tage-Inzidenz im Saale-Orla-Kreis sinkt erstmals wieder

Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz – also die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen binnen einer Woche hochgerechnet auf 100.000 Einwohner – zuletzt fast nur eine Richtung kannte, geht der Wert für den Saale-Orla-Kreis erstmals seit dem 24. Februar wieder spürbar nach unten. Zum heutigen Freitag weist das Robert-Koch-Institut für den Landkreis eine Inzidenz von exakt 203 aus, nachdem der Wert am gestrigen Donnerstag noch bei 239,1 gelegen hatte.

Verantwortlich für den starken Rückgang ist jedoch allein die Tatsache, dass mit dem vergangenen Freitag ein Tag aus der Statistik fällt, an dem besonders viele Neuinfektionen gemeldet wurden, teilt das Landratsamt mit. So seien auch die 27 neuen Fälle, die zum Freitag registriert wurden, alles andere als ein Zeichen von Entspannung.

Räumlich konzentrierten sich die Neuinfektionen im Bereich um Bad Lobenstein. So wurde das Coronavirus in der Kurstadt sowie in Remptendorf bei jeweils sechs Personen nachgewiesen, in Wurzbach bei acht Menschen. Die übrigen Fälle verteilten sich ohne Häufungen im gesamten Kreisgebiet.

Da am vergangenen Samstag, Sonntag und Montag vergleichsweise hohe Zuwächse registriert wurden, die nun aus der Statistik fallen, sei es durchaus denkbar, dass die Inzidenz im Saale-Orla-Kreis in den nächsten Tagen wieder unter den Risikowert von 200 absinkt.

Schnelle Schließung vermeiden

Um Unklarheiten vorzubeugen, weist das Landratsamt jedoch darauf hin, dass das nicht bedeutet, dass Kindergärten und Schulen automatisch wieder geöffnet werden und die nächtliche Ausgangssperre aufgehoben wird. Zielmarke für das Aufheben dieser Infektionsschutzmaßnahmen sei gemäß Vorgabe der Landesregierung das Absenken der Sieben-Tage-Inzidenz auf einen Wert unter 150 – und das über mehrere Tage.

„Natürlich wollen wir, dass die Kinder so bald wie möglich betreut und unterrichtet werden, aber dann soll es auch auf Dauer sein. Eine Wiederholung der Situation, dass wir die Einrichtungen öffnen und nur wenige Tage später wieder schließen müssen, wollen wir unbedingt vermeiden. Daher ist die Grundvoraussetzung ein nachhaltiges Beruhigen des Infektionsgeschehens“, sagt Landrat Thomas Fügmann (CDU).