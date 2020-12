Silvester im Saale-Orla-Kreis einmal anders

Das Silvesterfest wird in diesem Jahr für viele Menschen im Saale-Orla-Kreis aufgrund der Allgemeinverfügung des Landeskreises und des Freistaates Thüringen wohl ungewohnt ausfallen. Denn ein gemeinsames Feiern des Jahreswechsels im größeren Freundeskreis ist untersagt.

Wie die Pressestelle des Landratsamtes mitteilt, bleiben die Kontaktbeschränkungen – anders als zu den Weihnachtsfeiertagen – in ihrer Strenge bestehen. Das heißt, dass sich im privaten Rahmen nur Menschen aus maximal zwei Haushalten treffen dürfen. Dabei soll die Teilnehmerzahl nicht höher als fünf sein. Nicht mit gezählt werden dabei Kinder unter 14 Jahren.

Im öffentlichen Bereich darf nur mit dem eignen Haushalt zusammengekommen werden. Außerdem ist der Genuss von alkoholischen Getränken im öffentlichen Raum untersagt. Gelockert wird hingegen die Ausgangssperre. Diese gilt am Neujahrstag erst ab 3 Uhr morgens und endet um 6 Uhr. Zudem weißt das Landratsamt darauf hin, dass Feuerwerk in der Öffentlichkeit vermieden werden soll, da es dadurch zu Menschenansammlungen kommen könnte. Generell gilt an bestimmten Plätzen im Saale-Orla-Kreis ein grundsätzliches Verbot zum Zünden von Feuerwerkskörpern.

Verbot zum Abbrennen von Feuerwerk besteht in...

Schleiz:

1. Neumarkt

2. Vorplatz der Bergkirche

Pößneck:

1. Kirchplatz

2. Klostergasse

3. Klosterplatz

4. Schulplatz

5. Gymnasiumhof

6. Fußweg unterhalb des Oberen Graben

Bad Lobenstein:

1. Markt/Topfmarkt

2. Kurpark

3. Parkplatz der Ardesia-Therma

Wurzbach:

1. Sportplatz im Ortsteil Wurzbach

2. Festplatz im Ortsteil Wurzbach

3. Marktplatz im Ortsteil Wurzbach