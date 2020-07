Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Simulierter Radladerbrand in Schleiz wenigen Minuten bekämpft

Die Stützpunktfeuerwehr Schleiz und die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Möschlitz sind am Dienstagabend zu einer gemeinsamen Übung ausgerückt. Ziel war das Entsorgungsunternehmen Becker an der Industriestraße in Schleiz. Das Szenario: Ein Radlader, der unmittelbar an einer Halle stand war in Brand geraten, die Blechverkleidung der Halle hat aufgrund der Hitze bereits angefangen zu glühen.

Während Einsatzkräfte der Stützpunktwehr mit Tanklöschfahrzeug (TLF), Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF), Drehleiter (DLK) und dem Gerätewagen Logistik (GWL) zum Brandort ausrückten, fuhren die Einsatzkräfte der Möschlitzer Feuerwehr zur nahe gelegenen Löschwasserzisterne, um mit Hilfe des Schleizer Löschgruppenfahrzeugs (LF) eine lange Wegstrecke zur Löschwasserversorgung aufzubauen. Dafür wurde auch der Möschlitzer Schlauchtransportanhänger (STA) genutzt. Dieser kam das letzte Mal im Oktober 2018 bei dem Brand eines Kälberstalls in Schöndorf zum Einsatz. In wenigen Minuten bauten die Einsatzkräfte zwei B-Schlauch-Leitungen über jeweils mehr als 400 Meter Länge bis zum Tanklöschfahrzeug auf dem Gelände des Entsorgungsunternehmens auf. Dabei wurde auch eine Schlauchbrücke an einem Abzweig eingerichtet. Vom Tanklöschfahrzeug wurde dann der Löschangriff mit einem unter simulierten Atemschutz stehenden Angriffstrupp vorgenommen.

Ein zweiter Angriffstrupp hatte sich im Korb der Drehleiter in Stellung gebracht. Auch die Möschlitzer Einsatzkräfte schickten einen Angriffstrupp zum simulierten Brandort. Der Schleizer Stadtbrandmeister Ronny Schuberth zeigte sich zufrieden mit dem Ablauf der Übung. Der Löschangriff auf den gespielten Radladerbrand konnte schnell vorgenommen werden. Ralph Carl, Prokurist der Becker Umweltdienste GmbH in Schleiz, bedankte sich bei den Einsatzkräften. Es sei gut zu wissen, dass ein Feuer auf dem Gelände so schnell bekämpft werden könne.