Sirenen in Tannaer Ortsteilen sollen nur noch fernausgelöst werden

Tanna. Die Stadt Tanna will die Sirenen in allen Ortsteilen auf Fernauslösung umstellen. Die Arbeiten sollen noch in diesem Monat abgeschlossen werden. Eine Alarmierung erfolge dann nur noch über die Leitstelle Gera, teilte Bürgermeister Marco Seidel (parteilos) mit.

In vielen Ortsteilen der Einheitsgemeinde gibt es noch Sirenen aus DDR-Zeiten. Einige davon wurden in der Vergangenheit noch per Hand ausgelöst. Als es vor paar Jahren in Willersdorf brannte, hat die Geschädigte den Alarmknopf am Feuerwehrgerätehaus gedrückt. Es wäre nur die Sirene im Ort angelaufen. Überörtlich hätte zu dem Zeitpunkt niemand etwas von dem Brand erfahren. "Ein Defekt an der Handauslösung sorgte glücklicherweise dafür, dass die Leitstelle angerufen wurde. Die Leute müssen wissen, dass sie die 112 zu wählen haben. Nur dann kann gezielt Hilfe geleistet werden“, sagte Bürgermeister Marco Seidel.

Neues Löschwasserkonzept erarbeitet

Ein halbes Dutzend Sirenen wurde nun mit Funkansteuerung nachgerüstet. In den Ortsteilen Seubtendorf und Mielesdorf sind zwei neue Hörmann-Sirenen für jeweils 15.000 Euro inklusive Fundament und Mast errichtet worden, an denen das Sprachmodul für den Katastrophenschutz nachgerüstet werden kann. Ende Januar soll in Frankendorf und in Spielmes für jeweils 1500 Euro die Funkansteuerung an die beiden letzten Sirenen angeschlossen werden. Alle anderen seien bereits ertüchtigt, so Seidel.



Die Tannaer Feuerwehr, insbesondere Wehrleiter René Poser, sein Stellvertreter Ralf Gerbert, Stadtbrandmeister Dirk Friedrich und Stellvertreter Tino Schiebel investieren eine Menge Zeit in die Sicherheit der Stadt. „In zahlreichen Gesprächen und Ortsterminen haben sie ein neues Löschwasserkonzept erarbeitet, arbeiten an einer neuen Risikoklasseneinstufung, haben die Umrüstung auf Digitalfunk mit begleitet und den Leitstellenwechsel von Saalfeld nach Gera mit unseren ortsspezifischen Angaben begleitet und ergänzt“, sagte Marco Seidel und bedankt sich bei den Feuerwehrleuten. P.C.